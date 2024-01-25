Кому всё время кивают голуби?

Орнитологи выяснили, зачем голуби качают головой при ходьбе

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Учёные ответили на вопрос, который, судя по подсказкам, выпадающим в поисковиках, мучает многих: зачем голуби качают головой при ходьбе?

Фото: Pholder

Версии были разные — от флирта до слишком чуткого слуха. Проверили каждую — не подтвердились. Пока не догадались посадить голубя на беговую дорожку.

Оказалось, пока "птица мира", шагая по ней, перемещается относительно окружающего пространства, голова её дёргается. Как только скорость ходьбы становится равной скорости дорожки, и мир вокруг голубя останавливается, он прекращает кивать.

Всё дело в особенностях зрения пернатых. У них оно устроено так, что для получения чёткого изображения глаза должны постоянно находиться в статическом положении относительно окружающей среды. В противном случае картинка выходит смазанной, как при фотосъёмке движущихся объектов. В результате голуби, шагая, вынуждены двигать головой вперёд, а тело её потом как бы догоняет.

Эта теория подтвердилась другими экспериментами: голубь с завязанными глазами не кивает при ходьбе, а в клетке он, наоборот, слегка покачивает головой, если её нести.

Почему голуби качают головой