Миссия Peregrine бесславно завершена

Связь с лунным зондом Peregrine потеряна около 15:50 по восточному стандартному времени (около полуночи по Москве), сообщила в пятницу запустившая его компания Astrobotic.
Таким образом, миссию можно официально считать неудачно завершившейся, указывают создатели космического корабля.
По всей видимости, он сгорел в атмосфере над южной частью Тихого океана — по расчётам, аппарат должен был там упасть в 16:04. Astrobotic, однако, ждёт официального подтверждения от NASA.
Astrobotic проиллюстрировала сообщение первым фото, сделанным аппаратом сразу после отделения от ракеты-носителя.
"Вверху слева — DHL MoonBox, капсула времени Pocari Sweat Lunar Dream от Astroscale и посадочная опора Peregrine. На заднем плане — наш большой голубой шарик, наша родная планета Земля", — описано изображение.
Peregrine был запущен 8 января. 23 февраля он должен был прилуниться, став первым в истории частным модулем, совершившим посадку на нашем спутнике. Однако вскоре после взлёта случилась авария — разорвало топливный бак.
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