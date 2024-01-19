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Миссия Peregrine бесславно завершена

Astrobotic сообщил об обрыве связи с лунным зондом Peregrine

Наука » Экология » Космос

Связь с лунным зондом Peregrine потеряна около 15:50 по восточному стандартному времени (около полуночи по Москве), сообщила в пятницу запустившая его компания Astrobotic.

Astrobotic сообщил об обрыве связи с лунным зондом Peregrine
Фото: Astrobotic

Таким образом, миссию можно официально считать неудачно завершившейся, указывают создатели космического корабля.

По всей видимости, он сгорел в атмосфере над южной частью Тихого океана — по расчётам, аппарат должен был там упасть в 16:04. Astrobotic, однако, ждёт официального подтверждения от NASA.

Astrobotic проиллюстрировала сообщение первым фото, сделанным аппаратом сразу после отделения от ракеты-носителя.

"Вверху слева — DHL MoonBox, капсула времени Pocari Sweat Lunar Dream от Astroscale и посадочная опора Peregrine. На заднем плане — наш большой голубой шарик, наша родная планета Земля", — описано изображение.

Peregrine был запущен 8 января. 23 февраля он должен был прилуниться, став первым в истории частным модулем, совершившим посадку на нашем спутнике. Однако вскоре после взлёта случилась авария — разорвало топливный бак.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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