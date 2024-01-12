Уникальное средство от больничных инфекций придумали российские учёные

В Перми изобрели дезинфицирующее средство с наночастицами

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) разработали необычайно эффективное противомикробное средство на основе полимеров с наночастицами сульфатов цинка и меди, сообщила пресс-служба вуза в пятницу.

Фото: Freepik

Особенность нового дезинфектанта — в сочетании токсичных для большинства микробов солей металлов с полиакриламидом, который образует долго не сходящую плёнку на обрабатываемых поверхностях.

Раствор уже проверили на самых распространённых патогенах, вызывающих внутрибольничные инфекции, с которыми трудно бороться и профилактировать. Выраженный антибактериальный эффект даже при его низкой концентрации сохранялся не менее суток при температуре 37 °C.

"Добавление полимеров значительно увеличивало зону подавления. Это связано с увеличением площади покрытия поверхности композитом, что подтверждает перспективность использования изученных композиций для дезинфекции", — пояснил доктор технических наук, профессор кафедры "Технология полимерных материалов и порохов" ПНИПУ Виктор Вальцифер.

По его словам, подобные технологии ранее не применялись. Удачный опыт открывает хорошие перспективы для применения таких асептиков в здравоохранении.

Средство создано при финансовой поддержке правительства региона на оборудовании Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук.