Уникальное средство от больничных инфекций придумали российские учёные

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) разработали необычайно эффективное противомикробное средство на основе полимеров с наночастицами сульфатов цинка и меди, сообщила пресс-служба вуза в пятницу.
Особенность нового дезинфектанта — в сочетании токсичных для большинства микробов солей металлов с полиакриламидом, который образует долго не сходящую плёнку на обрабатываемых поверхностях.
Раствор уже проверили на самых распространённых патогенах, вызывающих внутрибольничные инфекции, с которыми трудно бороться и профилактировать. Выраженный антибактериальный эффект даже при его низкой концентрации сохранялся не менее суток при температуре 37 °C.
"Добавление полимеров значительно увеличивало зону подавления. Это связано с увеличением площади покрытия поверхности композитом, что подтверждает перспективность использования изученных композиций для дезинфекции", — пояснил доктор технических наук, профессор кафедры "Технология полимерных материалов и порохов" ПНИПУ Виктор Вальцифер.
По его словам, подобные технологии ранее не применялись. Удачный опыт открывает хорошие перспективы для применения таких асептиков в здравоохранении.
Средство создано при финансовой поддержке правительства региона на оборудовании Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук.
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