Анонсированы новые VR-очки за 3500 долларов от Apple

На конференции WWDC 2023, Apple Inc. представила свои первые очки дополненной и виртуальной реальности Vision Pro, стоимостью $3499. Эти устройства оснащены изогнутым 3D-экраном, голосовым и жестовым управлением, двумя внешними камерами и поддержкой разрешения 4K для виртуальной реальности.
Очки снабжены чипом M2 и имеют расширенные возможности для видеоконференций, виртуальных переговорных комнат и просмотра 3D-фильмов.
Продажи начнутся в США в следующем году. Официальные данные о стоимости и появлении в России неизвестны.
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