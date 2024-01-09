Анонсированы новые VR-очки за 3500 долларов от Apple

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука

На конференции WWDC 2023, Apple Inc. представила свои первые очки дополненной и виртуальной реальности Vision Pro, стоимостью $3499. Эти устройства оснащены изогнутым 3D-экраном, голосовым и жестовым управлением, двумя внешними камерами и поддержкой разрешения 4K для виртуальной реальности.

Фото: Wikipedia by Apple Inc is licensed under Добросовестное использование

Очки снабжены чипом M2 и имеют расширенные возможности для видеоконференций, виртуальных переговорных комнат и просмотра 3D-фильмов.

Продажи начнутся в США в следующем году. Официальные данные о стоимости и появлении в России неизвестны.