Названа причина выбора родителями определенных имен для детей

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

В последние тридцать-сорок лет наблюдается изменение популярности имен в детских группах, отмеченное учеными из Мичиганского университета.

Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

Исследование, опубликованное в Nature Human Behavior, выявило, что частота выбора определенных имен родителями влияет на их популярность у детей через два десятилетия. Психологический механизм "копирования" распространенных имен сменяется протестом, в результате чего новые родители выбирают более уникальные варианты.

Биолог-эволюционист Митчелл Ньюберр отмечает, что библейские имена, такие как Мария и Анна, всегда остаются популярными из-за своего селективного преимущества. В России также сохраняют популярность имена, такие как Александр, Максим, Екатерина, Анастасия, София, Марк, Лев, Василис(а) и Даниил.

Ученые отмечают аналогию в изменении популярности имен с модой на породы собак. Примером служит спад интереса к далматинцам после популярности в 1990-х, аналогичные изменения замечены и в выборе пород собак в разные периоды времени.