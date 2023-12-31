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Удивительный пример того, почему нельзя сдерживать чих

2:06
Наука

Специалисты из Больницы и медицинской школы "Найнуэллс" в Великобритании сообщили о редком случае разрыва трахеи у 30-летнего мужчины, вызванного необычными обстоятельствами.

Удивительный пример того, почему нельзя сдерживать чих
Фото: Openverse by foshydog is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Пациент, страдающий аллергическим ринитом, обратился в отделение неотложной помощи с жалобами на резкую боль в шее после того, как он, находясь за рулем, решил сдержать чихание, закрыв рот и зажав нос рукой. Он почувствовал сильную боль в момент чихания и заметил отечность шеи.

Обследование выявило перфорацию трахеи размером 2x2x5 миллиметров на уровне третьего и четвертого позвонков, с проникновением воздуха в мягкие ткани шеи. Несмотря на опухшую шею, пациент не проявлял признаков одышки, осиплости голоса или нарушений глотания. Рентген и компьютерная томография подтвердили эмфизему — скопление воздуха под кожей и в жировой клетчатке в области шеи.

Врачи подчеркнули уникальность случая, поскольку подобные перфорации трахеи обычно связаны с медицинскими процедурами или травмами. В данном случае, согласно словам врачей, причиной было быстрое повышение давления в трахее из-за сдерживания чихания, когда рот и нос были закрыты. Это привело к редкому, но опасному для жизни явлению.

Удивительным образом, медицинский статус пациента оставался стабильным, и хирургическое вмешательство не потребовалось. Лечение ограничивалось симптоматическими обезболивающими и парацетамолом, а также продолжительным курсом лечения аллергического ринита.

Через пять недель после происшествия контрольная КТ показала полное заживление разрыва в трахее, и пациента выпустили из больницы, сообщает "Вокруг света".

Врачи подчеркивают важность правильного подхода к чиханию, рекомендуя лишь прикрывать рот и нос рукой, чтобы избежать повышенного давления в трахее, что может привести к подобным серьезным последствиям.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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