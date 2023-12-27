Сибирские учёные намерены возродить производство чипов в Зеленограде

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН намерены восстановить технологический накопительный комплекс (ТНК) в Зеленограде, сообщил во вторник директор ИЯФ академик РАН Павел Логачёв.

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Он объяснил, что ТНК — это, по сути, синхротрон, важнейшая часть литографа, на котором производятся микроэлектронные компоненты. Сейчас такие комплексы делают только в Голландии, и они стоят совершенно неприличных денег.

ТНК в Зеленограде разработан инженерами ИЯФ ещё на рубеже 1980-1990 годов, а потом по понятным причинам был заброшен.

"Мы запустим этот комплекс через три года, он будет основным элементом разработки литографа", — пообещал Логачёв. По его оценке, работы обойдутся в 500 миллионов рублей.

После этого можно будет с полным правом заявить о возрождении собственного производства микроэлектроники в России.

"Технологический накопительный комплекс будет востребован для разработки отечественной технологической цепочки производства микроэлектроники. Это будет основной инструмент, который позволит создавать, испытывать и отлаживать технологию так называемых литографов, которые делает, фактически, одна компания в мире", — заключил учёный.

Корпус, где планировалось размещение ускорителя, сохранился и принадлежит сейчас Курчатовскому институту.