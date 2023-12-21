Долгое сидение в смартфоне пагубно отражается на когнитивных способностях, показало исследование группы специалистов Центра психосоциальной медицины Гейдельбергского, Кёльнского и Падуанского университетов. Его результаты опубликованы в Psychiatry Research: Neuroimaging.
Для экспериментов учёные отобрали 39 человек и разделили их на две группы: с зависимостью от гаджетов и контрольную. Им давали всевозможные тесты на внимание и память, контролируя активность разных участков мозга при помощи магнитно-резонансной томографии.
Выяснилось, что у тех, кто жить не может без смартфона, хуже работают лобно-теменные доли мозга, отвечающие за когнитивный контроль и исполнительную функцию.
Любопытно, что выявленные у них нейронные паттерны характерны для аддиктивного поведения в целом. Иными словами, зависимость от гаджетов — сродни наркотической.
Количество испытуемых слишком мало для далеко идущих выводов о смартфоне как причине снижения когнитивных способностей. Вполне возможно, что наоборот — людей с особенностями развития сильнее тянет "повтыкать" в гаджет.
Влияние умных устройств на ум человека ещё подлежит тщательному изучению. Пока данные очень разноречивы. Показано, например, что чем раньше ребёнок начал пользоваться смартфоном, тем выше у него успеваемость в школе.
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