Учёные доказали вред смартфонов для мозга

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Долгое сидение в смартфоне пагубно отражается на когнитивных способностях, показало исследование группы специалистов Центра психосоциальной медицины Гейдельбергского, Кёльнского и Падуанского университетов. Его результаты опубликованы в Psychiatry Research: Neuroimaging.

Фото: Getty Images by Tara Moore

Для экспериментов учёные отобрали 39 человек и разделили их на две группы: с зависимостью от гаджетов и контрольную. Им давали всевозможные тесты на внимание и память, контролируя активность разных участков мозга при помощи магнитно-резонансной томографии.

Выяснилось, что у тех, кто жить не может без смартфона, хуже работают лобно-теменные доли мозга, отвечающие за когнитивный контроль и исполнительную функцию.

Любопытно, что выявленные у них нейронные паттерны характерны для аддиктивного поведения в целом. Иными словами, зависимость от гаджетов — сродни наркотической.

Количество испытуемых слишком мало для далеко идущих выводов о смартфоне как причине снижения когнитивных способностей. Вполне возможно, что наоборот — людей с особенностями развития сильнее тянет "повтыкать" в гаджет.

Влияние умных устройств на ум человека ещё подлежит тщательному изучению. Пока данные очень разноречивы. Показано, например, что чем раньше ребёнок начал пользоваться смартфоном, тем выше у него успеваемость в школе.