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Ученые в США научились выявлять риск появления мыслей о суициде

1:33
Наука

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выявили в крови людей, страдающих депрессией, вещества, которые свидетельствуют о повышенном риске развития суицидальных мыслей, сообщает издание UC San Diego Today.

Ученые в США научились выявлять риск появления мыслей о суициде
Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

"Если у нас есть 100 человек, страдающих депрессией и суицидальными мыслями или не страдающих, мы можем точно определить 85-90 человек, находящихся в зоне наивысшего риска, основываясь на пяти метаболитах у мужчин и еще пяти у женщин", — приводит издание слова доктора медицинских наук, профессора кафедры медицины, педиатрии и патологии Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего Роберта Навье.

Исследователи провели анализ образцов крови 99 участников с депрессией и суицидальными мыслями, которые не поддаются лечению, а также 99 здоровых участников. Было обнаружено, что среди циркулирующих в крови биохимических веществ пять из них могут быть использованы в качестве "биомаркеров" для выявления пациентов, страдающих депрессией и суицидальными мыслями, не поддающимися лечению.

Эти "биомаркеры" различаются у мужчин и женщин. Навье подчеркнул, что депрессия сопровождает многие хронические заболевания. Если удастся разработать метод лечения депрессии на уровне обмена веществ, это может улучшить результаты лечения многих других заболеваний, считает он.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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