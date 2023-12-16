Ученые в США научились выявлять риск появления мыслей о суициде

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выявили в крови людей, страдающих депрессией, вещества, которые свидетельствуют о повышенном риске развития суицидальных мыслей, сообщает издание UC San Diego Today.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

"Если у нас есть 100 человек, страдающих депрессией и суицидальными мыслями или не страдающих, мы можем точно определить 85-90 человек, находящихся в зоне наивысшего риска, основываясь на пяти метаболитах у мужчин и еще пяти у женщин", — приводит издание слова доктора медицинских наук, профессора кафедры медицины, педиатрии и патологии Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего Роберта Навье.

Исследователи провели анализ образцов крови 99 участников с депрессией и суицидальными мыслями, которые не поддаются лечению, а также 99 здоровых участников. Было обнаружено, что среди циркулирующих в крови биохимических веществ пять из них могут быть использованы в качестве "биомаркеров" для выявления пациентов, страдающих депрессией и суицидальными мыслями, не поддающимися лечению.

Эти "биомаркеры" различаются у мужчин и женщин. Навье подчеркнул, что депрессия сопровождает многие хронические заболевания. Если удастся разработать метод лечения депрессии на уровне обмена веществ, это может улучшить результаты лечения многих других заболеваний, считает он.