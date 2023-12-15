Ученые запустили испытание на людях противозачаточного средства для мужчин

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Великобритания готовится к важному этапу в области репродуктивной медицины: впервые мужчины будут подвергнуты испытаниям экспериментальных противозачаточных таблеток. По данным, опубликованным в газете Times, 16 жителей Ноттингема станут первыми участниками испытаний нового препарата. Результаты будут объявлены весной.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

Инновационный препарат с названием YCT-529, разработанный калифорнийским стартапом Your Choice Therapeutics, является негормональным средством. В ходе предварительных доклинических испытаний препарат продемонстрировал впечатляющую 99%-ную эффективность в предотвращении беременности у мышей и значительное снижение количества сперматозоидов в эякуляте обезьян. Компания-стартап утверждает, что основной эффект препарата полностью обратим, и побочные явления отсутствуют.

Первая группа добровольцев, проходящих оценку безопасности препарата, включает только тех мужчин, которые уже прошли вазэктомию. Этот выбор обеспечивает контролируемую исследовательскую группу для оценки безопасности и эффективности нового противозачаточного средства.

Этот важный этап в медицинской индустрии может открыть новые перспективы в области контроля зачатия и улучшить возможности выбора в репродуктивном здоровье. Несмотря на то, что тестирование только начинается, оно направлено на создание базы данных для последующих исследований и, возможно, приведет к разработке нового поколения противозачаточных средств для мужчин.