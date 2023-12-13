Комета Галлея достигла самой удаленной точки орбиты и направилась к Земле

Комета Галлея 8 декабря 2023 года достигла своей самой удаленной точки орбиты. После этого она направилась в сторону Земли. Информация приводится на исследовательском сайте Phys. org.
Когда комета достигла афелия, началось наращивание орбитальной скорости. Это произошло впервые за 38 лет, говорится на сайте, где опубликовано исследование. Отмечается, что небесное тело продвигалось со скоростью более 3300 километров в час. В перигелии — ближайшей к Солнцу точке орбиты — скорость кометы будет достигать около 200 тысяч километров в час.
"По данным сайта space. com, впервые за 38 лет космический снежный ком начнет увеличивать свою орбитальную скорость на обратном пути" — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что комета вновь достигнет перигелия 28 июля 2061 года. Её будет возможно наблюдать с Земли 19 июня. Он будет заметна в Северном полушарии.
Таким образом, сближение кометы с Солнцем осуществится со стороны Земли — это сделает комету в несколько раз ярче. Последнее появление кометы было зафиксировано в 1986 году. Тогда она располагалась с другой стороны от Солнца.
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