Комета Галлея достигла самой удаленной точки орбиты и направилась к Земле

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Комета Галлея 8 декабря 2023 года достигла своей самой удаленной точки орбиты. После этого она направилась в сторону Земли. Информация приводится на исследовательском сайте Phys. org.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

Когда комета достигла афелия, началось наращивание орбитальной скорости. Это произошло впервые за 38 лет, говорится на сайте, где опубликовано исследование. Отмечается, что небесное тело продвигалось со скоростью более 3300 километров в час. В перигелии — ближайшей к Солнцу точке орбиты — скорость кометы будет достигать около 200 тысяч километров в час.

"По данным сайта space. com, впервые за 38 лет космический снежный ком начнет увеличивать свою орбитальную скорость на обратном пути" — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что комета вновь достигнет перигелия 28 июля 2061 года. Её будет возможно наблюдать с Земли 19 июня. Он будет заметна в Северном полушарии.

Таким образом, сближение кометы с Солнцем осуществится со стороны Земли — это сделает комету в несколько раз ярче. Последнее появление кометы было зафиксировано в 1986 году. Тогда она располагалась с другой стороны от Солнца.