Учёные нашли следы финнов в Нижегородской области

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2023 году группа учёных из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва, Института археологии РАН и Академии наук Республики Татарстан обнаружила уникальный археологический объект в Нижегородской области. В нём были найдены захоронения трёх периодов: 5-4 веков до н. э., 1 век н. э., 2-3 веков н. э.

Фото: Из публикации в Кратких сообщениях Института археологии АН СССР Вып.136, с.86-91 by Степанов П.Д.

Найденные предметы бытового и военного использования позволяют учёным делать выводы о культуре, присутствовавшей на этих территориях в разные эпохи. Наиболее важной находкой является горизонт, относящийся к 1 веку н. э., который связывается с писеральско-андреевской группой, подобной известному андреевскому кургану в республике Мордовия. В Поволжье известно несколько подобных памятников, которые помогают определить время и географию миграции различных этнических групп на рубеже эпох.

Согласно специалистам из Самарского университета, сурско-свияжское междуречье, где были сделаны эти находки, являлось промежуточной территорией между западными и восточными финнами. Изучение этой области направлено на определение времени появления западных финнов в Поволжье, которые являются предками марийцев, мокшан и эрзян, передаёт РИА Новости.

Также были найдены военные принадлежности, схожие с теми, которые обнаружены на андреевском кургане, такие как кольчуги, наконечники копий, шлемы, мечи и стрелы. Эти артефакты однозначно связывают эти два археологических памятника.

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