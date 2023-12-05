Оранжевые полярные сияния заметили в Великобритании после того, как солнечная буря обрушилась на Землю

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Редко встречающиеся полярные сияния оранжевого цвета и фотобомбовый метеор, прошедший над Великобританией после солнечного шторма, предоставили новые удивительные изображения.

Фото: openverse by Beverly & Pack is licensed under CC BY 2.0

Фотограф Грэм Уиппс заметил огненные полярные сияния в небе над Абердинширом в Шотландии вечером 25 ноября. Необычные оттенки представляли собой "невероятное зрелище" во время пика авроральной активности, который продолжался около часа. Уиппс также запечатлел метеор, пролетевший по небу в другом месте во время этого светового шоу.

Полярные сияния были вызваны небольшой геомагнитной бурей (G2), вызванной корональным выбросом массы (CME), который обрушился на Землю. CME стартовал из массивной солнечной протуберанцы, создав "огненный каньон" на солнечной поверхности, аналогичный тому, что произошло во время солнечного извержения на Хэллоуин.

Полярные сияния возникают, когда высокоэнергетические частицы от солнечного ветра взаимодействуют с магнитосферой Земли, вызывая перегрев молекул газа в атмосфере и создавая светящиеся явления. Оттенки полярных сияний зависят от типа возбужденных молекул и их расположения на небе.

Фотографии также показали редкие оранжевые оттенки полярных сияний, вызванные смешением красного и зеленого света. Этот необычный цвет становится видимым только в том случае, если вертикальные полосы красных и зеленых полярных сияний идеально перекрываются, что делает их редкими явлениями.