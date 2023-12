Your browser does not support the audio element.

Одна из крупнейших и наиболее областей пятен, отмеченных за более чем десятилетие, возникла на ближней к Земле стороне Солнца и начала вызывать шквал бурь, которые сильно сотрясают поверхность нашей родной звезды. Появление пятен может сделать несколько недель в ноябре-декабре интересными для Земли, которая вскоре окажется на "линии огня" этих извергающихся тёмных пятен.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0