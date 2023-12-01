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Массивные пятна на ближней стороне Солнца вызывают бурю активности

4:00
Наука » Экология » Космос

Одна из крупнейших и наиболее  областей пятен, отмеченных за более чем десятилетие, возникла на ближней к Земле стороне Солнца и начала вызывать шквал бурь, которые сильно сотрясают поверхность нашей родной звезды. Появление пятен может сделать несколько недель в ноябре-декабре интересными для Земли, которая вскоре окажется на "линии огня" этих извергающихся тёмных пятен.

Массивные пятна на ближней стороне Солнца вызывают бурю активности
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Первая группа солнечных пятен, получившая название AR3490, повернулась к ближней стороне Солнца 18 ноября над северо-восточным плечом звезды. За этим быстро последовала другая группа пятен, AR3491, которая следовала за ним, сообщает Spaceweather.com.

Ученые уже знали, что группы солнечных пятен направляются к нам, поскольку они отслеживали "гелиосейсмические толчки" или рябь на солнечной поверхности из этого района. Область солнечных пятен "настолько велика, что влияет на вибрацию всего Солнца", отмечают представители Spaceweather. com.

С момента своего появления группы солнечных пятен разделились и породили новые тёмные пятна, включая AR3492, AR3495, AR3496 и AR3497, создавая "солнечный архипелаг солнечных пятен", сообщает астрономический новостной сайт EarthSky.

По данным Spaceweather. com, в общей сложности огромная коллекция солнечных пятен занимает около 200 000 километров в поперечнике, что более чем в 15 раз шире Земли.

По данным SpaceWeatherLive. com, солнечные пятна уже вызвали как минимум 16 солнечных вспышек C-класса и 3 M-класса за последние 4 дня. Эксперты предупреждают, что в ближайшие несколько недель таких вспышек может быть гораздо больше, а также возможны вспышки X-класса, самого сильного типа солнечных вспышек.

Надвигающиеся вспышки также могут вызвать корональные выбросы массы (CME) или огромные сгустки заряженных солнечных частиц, которые могут столкнуться с Землей и вызвать сильные геомагнитные бури, приводящие к отключению радиосигналов и ярким полярным сияниям.

Астрономы также заметили несколько крупных петель плазмы, известных как солнечные протуберанцы, растущих над некоторыми солнечными пятнами в группе. По данным EarthSky, самые большие петли поднимаются на высоту более 40 000 миль (64 000 км) над поверхностью и могут оторваться и улететь в космос в любой момент, временно оставляя огромные "огненные каньоны" на поверхности Солнца.

За последние несколько дней в южном полушарии Солнца также появились по меньшей мере три группы солнечных пятен.

Появление солнечных пятен является последним признаком того, что Солнце быстро приближается к взрывному пику своего примерно 11-летнего цикла, известного как солнечный максимум, который, по прогнозам ученых, начнётся в следующем году. Во время него солнечные пятна становятся гораздо более частыми и увеличиваются в размерах, поскольку магнитные поля звезды запутываются. И это позволяет тёмным пятнам расти легче.

"Последние тёмные пятна составляют, вероятно, самую большую область солнечных пятен, которую я когда-либо видел в текущем солнечном цикле. Следующие 14 дней могут быть очень интересными", — написал в X (ранее известном как Twitter) Крис Виклунд, метеоролог и фотограф полярных сияний.

Ранее мы уже сообщали о конкретной солнечной буре, которая шла к Земле. 

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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