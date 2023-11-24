Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марков рассказал о расширении плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра
Глава "КАМАЗа" лично вручил танкистам оборудование для ведения боя
Суд Петербурга на полгода продлил арест Дарье Треповой*
Политолог Бартосяк: Зеленский надеется, что США не признают поражение ВСУ
Политолог Бартосяк: Зеленский надеется, что США не признают поражение ВСУ
Более 25% украинок за рубежом подвергались сексуальному насилию
Политолог Сытенков: Украину ждет кризис, который усилят Венгрия и Словакия
Девушка-подросток выпрыгнула из окна, чтобы прогуляться по Петербургу
На Украине опять заявили, что у России ресурсов осталось на 2-3 дня

Вильфанд: снег в Москве не растает до весны

0:44
Наука » Экология » Природа

Снег, обильно выпавший в последние дни в российской столице, не растает до весны, пообещал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд Агентству городских новостей "Москва" в пятницу.

Вильфанд: снег в Москве не растает до весны
Фото: tushinetc.livejournal.com

По его словам, на утро высота снежного покрова на метеостанции Тушино достигла 12 см, на Балчуге — 11 см, на ВДНХ — 8 см.

"Вероятность того, что этот снег растает уже только весной — большая", — заверил синоптик.

Сохранности снежного покрова поспособствуют январские температуры — ниже нормы на 4-5 градусов, — которые продержатся как минимум до конца ноября, добавил специалист.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин и что он говорил о СВО

Певец Сергей Пенкин стал редким гостем на телевидении и светских тусовках.

Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин: избегает светских мероприятий
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО — перевёрнутый треугольник
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО
Россиянка уложила одного из дерущихся мальчиков на лопатки
Ещё одно государство НАТО переходит к России, заявили в Германии
Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев Голландцы уберут Украину из интересов своего правительства Любовь Степушова
ГИБДД разрешила штрафовать водителей за забытый дома паспорт
В Китае рассказали о намёке России на решение возможной проблемы с Датскими проливами
Клинцевич объяснил, почему Россия пока не использует "Калибры" в зоне СВО
Клинцевич объяснил, почему Россия пока не использует "Калибры" в зоне СВО
Последние материалы
Марков рассказал о расширении плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра
Глава "КАМАЗа" лично вручил танкистам оборудование для ведения боя
Суд Петербурга на полгода продлил арест Дарье Треповой*
Политолог Бартосяк: Зеленский надеется, что США не признают поражение ВСУ
Более 25% украинок за рубежом подвергались сексуальному насилию
Политолог Сытенков: Украину ждет кризис, который усилят Венгрия и Словакия
Девушка-подросток выпрыгнула из окна, чтобы прогуляться по Петербургу
На Украине опять заявили, что у России ресурсов осталось на 2-3 дня
"Фонтанка": на въезде в Мурманск устанавливают посты из-за наплыва мигрантов
Гарик Харламов и Лариса Гузеева признались друг другу в любви в шоу Comedy Club
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников