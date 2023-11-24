Вильфанд: снег в Москве не растает до весны

0:44 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Снег, обильно выпавший в последние дни в российской столице, не растает до весны, пообещал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд Агентству городских новостей "Москва" в пятницу.

Фото: tushinetc.livejournal.com

По его словам, на утро высота снежного покрова на метеостанции Тушино достигла 12 см, на Балчуге — 11 см, на ВДНХ — 8 см.

"Вероятность того, что этот снег растает уже только весной — большая", — заверил синоптик.

Сохранности снежного покрова поспособствуют январские температуры — ниже нормы на 4-5 градусов, — которые продержатся как минимум до конца ноября, добавил специалист.