Новый водный резервуар: российские ученые раскрыли тайну Атлантического океана

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские исследователи обнаружили огромный водный резервуар в Атлантическом океане, ранее неизвестный науке. Этот обширный водоем, занимающий пространство от бразильского побережья до Гвинейского залива у западного побережья Африки, стал объектом внимания ученых.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

"До этого момента мы наблюдали смешение вод вдоль экватора в Тихом и Индийском океанах, но подобного явления в Атлантике не отмечали," — отмечают ученые, подчеркивая, что данное открытие стало результатом многолетних исследований.

Изучение показало, что воды Атлантического океана представляют собой своеобразное "лоскутное одеяло", состоящее из взаимосвязанных масс и слоев. Эти элементы перемешиваются и разделяются под воздействием течений, вихрей и колебаний температуры и солености.

Для выделения экваториальных вод Атлантического океана с центральными водами Южной Атлантики необходима сеть вертикальных профилей температуры и солености. В этом ученым помогла программа Argo, использующая роботизированные плавсредства для сбора данных об океане.

Это исследование способствует более глубокому пониманию процессов перемешивания океанских вод и переноса кислорода и тепла. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters, сообщает Planet Today.

Атлантический океан: бездна землетрясений | На дне океана | Discovery