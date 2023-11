Новый водный резервуар: российские ученые раскрыли тайну Атлантического океана

Your browser does not support the audio element.

Российские исследователи обнаружили огромный водный резервуар в Атлантическом океане, ранее неизвестный науке. Этот обширный водоем, занимающий пространство от бразильского побережья до Гвинейского залива у западного побережья Африки, стал объектом внимания ученых.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0