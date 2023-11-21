Шведские ученые выявили эволюционные угрозы, которые могут повлиять на будущее человечества.
Современная реальность характеризуется стремительными изменениями в климате, технологическом прогрессе, распространении вирусов и международной обстановке. Примером таких перемен стал недавний случай с COVID-19, охвативший все страны мира.
Помимо этого, глобальное потепление представляет серьёзную угрозу для человечества. Повышение уровня и температуры мировых вод приводит к таянию ледников, увеличивая риск наводнений и засухи. Кроме того, происходят природные катаклизмы, такие как землетрясения и извержения вулканов.
Эти природные явления влияют на сельское хозяйство, в частности на урожайность. Климат также воздействует на жизнеспособность вирусов: в жару некоторые активизируются, тогда как другие могут выпускаться из древних ледников.
Внешнеполитические конфликты также играют не последнюю роль.
"Мы как вид обладаем невероятной креативностью. Мы способны адаптироваться к различным обстоятельствам и объединять свои усилия в широком масштабе. Однако выяснилось, что эти способности могут иметь неожиданные последствия", — отметили специалисты из Стокгольмского университета.
Таким образом, изобилие эволюционных ловушек может поставить человечество перед трудностями, сообщает журнал Philosophical Transactions of the Royal Society B.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.