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Шведские учёные выявили 14 опасных человеку эволюционных ловушек

1:36
Наука » Экология » Человек

Шведские ученые выявили эволюционные угрозы, которые могут повлиять на будущее человечества.

Шведские учёные выявили 14 опасных человеку эволюционных ловушек
Фото: Midjouney: Земля в огне - горящие материки на карте мира by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Современная реальность характеризуется стремительными изменениями в климате, технологическом прогрессе, распространении вирусов и международной обстановке. Примером таких перемен стал недавний случай с COVID-19, охвативший все страны мира.

Помимо этого, глобальное потепление представляет серьёзную угрозу для человечества. Повышение уровня и температуры мировых вод приводит к таянию ледников, увеличивая риск наводнений и засухи. Кроме того, происходят природные катаклизмы, такие как землетрясения и извержения вулканов.

Эти природные явления влияют на сельское хозяйство, в частности на урожайность. Климат также воздействует на жизнеспособность вирусов: в жару некоторые активизируются, тогда как другие могут выпускаться из древних ледников.

Внешнеполитические конфликты также играют не последнюю роль.

"Мы как вид обладаем невероятной креативностью. Мы способны адаптироваться к различным обстоятельствам и объединять свои усилия в широком масштабе. Однако выяснилось, что эти способности могут иметь неожиданные последствия", — отметили специалисты из Стокгольмского университета.

Таким образом, изобилие эволюционных ловушек может поставить человечество перед трудностями, сообщает журнал Philosophical Transactions of the Royal Society B.

О проблеме перенаселения Земли
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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