Ученые из Амстердама создали в своей лаборатории черную дыру

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Амстердама разработали метод безопасного моделирования горизонта событий и функций черной дыры, используя цепочку простых атомов. Этот подход позволил создать искусственный горизонт событий. Изначально эксперимент задумывался как просто пример, но уже к вечеру первого дня черная дыра, созданная в лаборатории, начала увеличиваться в размерах.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Ученые воспользовались метаматериалами для создания туннеля, способного передавать магнитное поле через дополнительные измерения. Таким образом физики смогли симулировать гравитационное поле черной дыры, что, очевидно, невозможно в лабораторных условиях воссоздать такую колоссальную силу.

Тем не менее, к вечеру модель начала проявлять излучение Хокинга, которое считается ключевым элементом в понимании эволюции черных дыр. Этот процесс предполагает, что с течением времени черные дыры теряют свою массу, что в конечном итоге может привести к их исчезновению.

Двумерная цепочка атомов стала путем для электронов, позволяя им перемещаться из одной позиции в другую. Настроив модель, физики смогли создать своего рода "фальшивый" горизонт событий.

По словам представителя команды исследователей, именно этот феномен привел к наблюдаемому свечению в лаборатории.

Теперь физики планируют повторить эксперимент с более крупной моделью черной дыры, считая его безопасным.

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Только что произошло! Ученые создали черную дыру в лаборатории, а затем она странно начала светиться