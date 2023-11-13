Учёные назвали четыре фрукта, которые помогают снизить холестерин

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из-за рубежа сообщают, что инжир, виноград, персики и абрикосы могут эффективно снизить уровень холестерина в организме.

Фото: openverse.org by the_moment is licensed under CC BY 2.0.

Инжир представляет собой ценный источник пищевых волокон, а также богат антиоксидантами и полифенолами. Он содержит пектин, который способствует регулированию уровня холестерина в крови, пишет azertag.az.

Виноград содержит соединения, такие как птеростильбен и ресвератрол, которые, по исследованиям, положительно влияют на уровень холестерина.

Персики, по мнению учёных, обладают пектином, который стимулирует перистальтику, поддерживает здоровую микрофлору кишечника и способствует выведению токсинов. Отмечается, что данные фрукты следует исключить из рациона только при обострении заболеваний ЖКТ, таких как гастрит или язвы желудка.

Абрикосы рекомендуется употреблять н для профилактики заболеваний щитовидной железы. Кроме того, этот фрукт благотворно воздействует на состояние сосудов и сердца, помогает выводить токсины и способствует снижению уровня холестерина и лишнего веса.

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