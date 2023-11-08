Доктор медицины Дженнифер Молл делится результатами исследования, проведённого иранскими учёными из Медицинского университета Исфахана. Работы экспертов показали, что регулярное употребление семян пажитника может существенно улучшить липидный профиль.
Клинические исследования подтвердили, что пажитник эффективно снижает уровень "плохого" холестерина и повышает уровень "хорошего" холестерина у пациентов с сахарным диабетом, говорится в журнале VeryWellHealth. Тем не менее для окончательного установления клинической эффективности этого растения требуются дополнительные высококачественные исследования.
Пажитник выращивается в разных частях мира и произрастает дикорастущим в Кавказских горах, Египте, Эфиопии и Восточной Европе. Семена этого растения используются для создания различных специй, включая масала, карри и хмели-сунели. Интересно, что с экстрактами и маслом пажитника в течение долгого времени занимается народная медицина для борьбы со вшами.
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