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Ученые оценили шансы предотвратить столкновение астероида с Землей

5:03
Наука

В случае обнаружения крупного астероида, направляющегося к Земле, наши шансы на выживание могут зависеть от запуска 1 000 космических аппаратов, либо же от использования хорошо размещенной ядерной бомбы.

Ученые оценили шансы предотвратить столкновение астероида с Землей
Фото: openverse by Kevin M. Gill is licensed under CC BY 2.0

Это классический сценарий научной фантастики: обнаруживается огромный астероид, направляющийся к Земле, и его столкновение обещает катастрофическое вымирание всей жизни на планете. Ученым предоставлен всего год для запуска предварительного удара по космическому камню, с целью отклонения его от курса или раздробления на части. От успеха этой миссии зависит судьба человечества, делится научный портал Live Science.

С данным апокалиптическим сценарием вероятнее всего не столкнутся нынешние поколения. Астрономы тщательно изучили траектории более 33 000 астероидов, периодически приближающихся к Земле, и ни один из них не представляет угрозы столкновения, по крайней мере, в течение следующих 100 лет.

Однако ученые осознают, что опасность может подкрасться совершенно незаметно. Европейское космическое агентство (ESA) предупреждает, что десятки "планетарных уничтожителей" (по диаметру превышающие 1 километр и способные вызвать глобальное вымирание) — до сих пор остаются неотслеженными в нашей солнечной системе.

Как отмечает инженер-аэрокосмонавт в НАСА и профессор аэрокосмической инженерии Университета Мэриленда Брент Барби, из-за этой угрозы космические агентства очень серьезно относятся к "этому сценарию конца света".

После многолетних исследований, включая первую в мире миссию по изменению траектории реального астероида в космосе, усилия глобального сообщества привели к выявлению двух основных методов изменения курса потенциально опасного астероида: столкновение с высокоскоростным ударным объектом или обстрел ядерными взрывами.

Метод кинетического импактора

В настоящее время единственный подтвержденный способ отклонения астероида — это метод кинетического импактора, по сути, очень рискованная игра в космический бильярд.

"Кинетический импактор — это космический аппарат, который сталкивается с астероидом со слишком высокой скоростью и передает ему свою импульсивность, как при игре в бильярд. Но материал, выброшенный с астероида из точки удара, может предоставить дополнительное изменение импульса для астероида и немного усилить его движение.", — сказал Барби.

Тем не менее у метода кинетического импактора есть свои недостатки, говорит Барби. Особенно, чем больше целевой астероид, тем больше кинетических импакторов потребуется для его отклонения.

Использование атомной бомбы

В настоящее время, наиболее "лучшим вариантом" для отклонения большого астероида считается запуск в него ядерной бомбы, считает Барби.

"Одно ядерное взрывное устройство соответствующего размера, по нашим расчётам, способно отклонить даже астероид размером 1,5 километра", — добавил он.

Процесс начинается как обычная межпланетная миссия: ядерное устройство устанавливается на стандартный ракетный носитель, доставляется к астероиду на маленьком космическом корабле. Идеальное расположение для взрыва — в нескольких сотнях футов от астероида.

Эксплозия в космосе создает поток радиации, проникающей и испаряющей тонкий внешний слой поверхности астероида. Этот испаренный материал отталкивает астероид, отводя его от курса столкновения с Землей. Этот метод может быть эффективен и для менее крупных астероидов. Однако, успех миссии зависит от различных факторов, включая размер и состав астероида, а также время и траекторию его приближения к Земле.

Главная проблема обоих методов предотвращения — это время. На конференциях по обороне планеты астрономам предоставляют 15 лет предупреждения до гипотетического столкновения астероида с Землей.  Этот срок позволяет им подготовить и осуществить запуск космического корабля для встречи с астероидом.

В случае обнаружения потенциально опасного астероида всего за год или два до столкновения, задача становится крайне сложной.

"Стандартный период разработки межпланетной миссии составляет около пяти лет. В настоящее время запустить что-то в течение года было бы очень трудно. Хотя я не говорю о полной невозможности, но это, несомненно, представляло бы собой большой вызов", — отмечает Барби.

Это подчеркивает важность обнаружения астероидов и разработки плана действий на самых ранних стадиях. Несколько наземных и космических обсерваторий активно работают в этом направлении.

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Что будет если Астероид Апофис столкнется с Землей в 2029
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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