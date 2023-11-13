В Китае нашли древние скелеты жертв охотников за головами

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Недавнее исследование выявило, что обезглавленные скелеты, обнаруженные в древних могилах в Китае, принадлежат жертвам, убитым около 4100 лет назад.

Фото: openverse by Mr. Lucky01 is licensed under CC BY 2.0

Согласно результатам анатомических анализов, все 41 обезглавленных скелета, проанализированных исследователями, принадлежат женщинам и подросткам. Вероятно, нападение на поселение привело к межличностному конфликту с высоким уровнем жестокости, и злоумышленники могли использовать ритуал выборочного обезглавливания.

Изучение места Хунхэ в провинции Хэйлунцзян началось в 1990-х годах и продолжается с 2013 года. Всего обнаружено 68 скелетов, 41 из которых были безголовыми и датированы периодом от 4100 до 4400 лет назад. Интересно, что 32 из 41 обезглавленных жертв, по всей видимости, были убиты одновременно, что делает это крупнейшим событием охоты за головами в неолитическом Китае.

Исследователи предполагают, что нападение могло быть следствием конфликта с другими племенами, учитывая наличие оборонительных траншей на поселении. Возможно, мужчины поселения отсутствовали в момент нападения, что позволило преступникам выбрать в качестве жертв женщин и детей. После нападения головы могли быть увезены в качестве трофеев, а тела перенесены для простого захоронения. Бестелесные черепа, найденные в яме, возможно, представляли собой трофеи из вражеского племени.

Эксперты отмечают катастрофическое межличностное насилие в отношении женщин и детей, подчеркивая особую жестокость исследуемого периода.

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