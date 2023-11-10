Ускоренное "биологическое старение" связано с ухудшением памяти

Новые исследования предполагают, что внутренние "часы", связанные с ДНК человека, могут лучше предсказывать степень ухудшения памяти, чем его фактический хронологический возраст.

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С возрастом люди обычно постепенно теряют способность обрабатывать информацию и сохранять воспоминания. Эти изменения индивидуальны для каждого человека, что делает хронологический возраст недостаточным показателем для прогнозирования этих изменений.

Альтернативный метод измерения старения заключается в изучении химических меток, прикрепленных к ДНК и изменяющих экспрессию генов, не изменяя сам генетический код. Этот процесс, называемый "эпигенетическим старением", может зависеть от поведенческих факторов человека и окружающей среды, таких как стресс и диета.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Journals of Gerontology: Series A, ученые измерили эпигенетический возраст 142 взрослых в возрасте от 25 до 65 лет и затем провели тесты на память, используя их мобильные телефоны. Они обнаружили, что эпигенетический возраст лучше отражал различия в когнитивных способностях, чем хронологический возраст. Также было выявлено, что эпигенетический возраст отражает изменения в производительности в течение короткого периода времени.

Старший автор исследования Стейси Скотт, доцент кафедры психологии в Университете Стоуни-Брук в Нью-Йорке, отметил, что это первое исследование, в котором изучалось, как эпигенетические часы старения предсказывают когнитивные функции в повседневной жизни. Ранее подобные закономерности были обнаружены только в лабораторных условиях.

Для определения эпигенетического возраста ученые изучили геномы добровольцев на наличие метилирования ДНК, эпигенетической модификации, изменяющейся с возрастом. Результаты показали, что люди с "старшим" эпигенетическим возрастом хуже справлялись с задачами по обработке информации и рабочей памяти. Важно отметить, что эти результаты требуют дополнительных исследований для выявления связи между эпигенетическим возрастом и долгосрочными изменениями когнитивных функций.

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