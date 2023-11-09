Нутрициологи выяснили, что сушеные травы и специи улучшают кровяное давление

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые (специалисты по нутрициологии) провели исследование в Университете штата Пенсильвания, США, с участием 71 добровольца, все из которых подвергались повышенному риску развития сердечно-сосудистых и обменных заболеваний.

Фото: www.simplyrecipes. com/thmb/VjlbbD1dmgP9vxSGkK-ep9as2-s=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/Simply-Recipes-How-To-Dry-Herbs-LEAD-02-ed0e69cbe91c465db6f14a70808354ae.jpg

Каждый участник соблюдал один из трех типов диет в течение четырех недель: диета с низким (примерно 0,5 г), средним (немного более 3 г) и высоким (примерно 6,5 г) уровнем добавленных приправ в день. Порядок перехода между диетами был случайным, с двухнедельными перерывами между ними.

Все диеты представляли собой типичное американское питание с высоким содержанием жиров, сахара и соли, а также низким содержанием овощей и фруктов. Они отличались только количеством добавленных в пищу смесей из 24 различных трав и специй, таких как корица, куркума, имбирь, кориандр, черный перец, перец чили, сушеный чеснок и лук, базилик, розмарин, тимьян, кардамон, орегано, паприка и другие.

В начале эксперимента и после каждого четырехнедельного периода участники сдали кровь на анализ и прошли медицинское обследование.

Исследование показало, что добавление сушёных трав и специй к менее здоровому типу питания может, по крайней мере частично, уменьшить вред, наносимый здоровью. После четырех недель на диете с наибольшим количеством приправ (примерно полторы чайных ложки в день) участники заметно снизили артериальное давление, и чем больше приправ они употребляли, тем сильнее был положительный эффект.

Один из авторов исследования, Пенни Крис-Этертон (Penny Kris-Etherton), подчеркнула, что добавление трав и специй к пище — это отличный способ сделать ее вкуснее без избыточного содержания соли, сахара или насыщенных жиров. Она также отметила, что если добавить приправы к овощам и фруктам, это может принести еще больше пользы для здоровья.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...