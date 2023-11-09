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Нутрициологи выяснили, что сушеные травы и специи улучшают кровяное давление

2:12
Наука

Ученые (специалисты по нутрициологии) провели исследование в Университете штата Пенсильвания, США, с участием 71 добровольца, все из которых подвергались повышенному риску развития сердечно-сосудистых и обменных заболеваний.

Нутрициологи выяснили, что сушеные травы и специи улучшают кровяное давление
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Каждый участник соблюдал один из трех типов диет в течение четырех недель: диета с низким (примерно 0,5 г), средним (немного более 3 г) и высоким (примерно 6,5 г) уровнем добавленных приправ в день. Порядок перехода между диетами был случайным, с двухнедельными перерывами между ними.

Все диеты представляли собой типичное американское питание с высоким содержанием жиров, сахара и соли, а также низким содержанием овощей и фруктов. Они отличались только количеством добавленных в пищу смесей из 24 различных трав и специй, таких как корица, куркума, имбирь, кориандр, черный перец, перец чили, сушеный чеснок и лук, базилик, розмарин, тимьян, кардамон, орегано, паприка и другие.

В начале эксперимента и после каждого четырехнедельного периода участники сдали кровь на анализ и прошли медицинское обследование.

Исследование показало, что добавление сушёных трав и специй к менее здоровому типу питания может, по крайней мере частично, уменьшить вред, наносимый здоровью. После четырех недель на диете с наибольшим количеством приправ (примерно полторы чайных ложки в день) участники заметно снизили артериальное давление, и чем больше приправ они употребляли, тем сильнее был положительный эффект.

Один из авторов исследования, Пенни Крис-Этертон (Penny Kris-Etherton), подчеркнула, что добавление трав и специй к пище — это отличный способ сделать ее вкуснее без избыточного содержания соли, сахара или насыщенных жиров. Она также отметила, что если добавить приправы к овощам и фруктам, это может принести еще больше пользы для здоровья.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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