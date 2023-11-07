Умная техника может рассказать все секреты владельца

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Использование умной техники влечет за собой риски утечки персональных данных. О том, как этого избежать, рассказал директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В настоящее время нет единого стандарта, регулирующего границы между частным и публичным, и не все производители заботятся о конфиденциальности данных, которые получают от пользователей. В результате рядовые пользователи получают таргетированную рекламу об услугах и товарах, которые недавно обсуждали в присутствии умного устройства. Особенно они чувствительны к личным и бизнес-темам.

"Чтобы сохранять приватность и быть в безопасности, необходимо ограничивать обсуждение личных и деловых вопросов в присутствии электронных помощников. Крайне важно приобретать технику уважаемых брендов и читать их пользовательские соглашения при активации устройств", — предупредил эксперт.

Он отметил, что умные замки лучше вообще не использовать на входной двери, так как это влечёт за собой серьёзные риски.

Очень важно предварительно читать соглашение о конфиденциальности и инструкцию к гаджету. Не стоит заполнять необязательные поля при регистрации в приложениях, управляющих девайсами. Профайл с данными может "уйти неизвестно куда".