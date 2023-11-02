Искусственный интеллект и рак: новая диагностическая технология от ТГУ

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Томский государственный университет (ТГУ) объявил о разработке новой технологии быстрой диагностики важных социальных заболеваний, в данном случае — рака. Этот значительный шаг в развитии медицинских методов осуществлен благодаря совместным усилиям ТГУ и Научно-исследовательского института онкологии.

Фото: Создано при помощи нейросети Kandinsky

"Оптические методы распознают спектральные образы, которые в здоровых тканях и тканях злокачественной опухоли имеют значимые отличия. Далее на собранной базе данных компьютерная модель тренируется отличать норму от патологии", — рассказала научный сотрудник лаборатории лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения ТГУ Анастасия Князькова.

Для обучения искусственного интеллекта (ИИ) была создана библиотека на основе образцов тканей пациентов, предоставленных НИИ онкологии. Эти образцы включали в себя три группы: ткани здоровых пациентов, а также те, у кого был диагностирован рак простаты и рак кожи, сообщает Tomsk.mk.ru.

"При наличии базы данных, ИИ можно обучить выявлению новообразований разных локализаций. В настоящее время мы работаем с формированием библиотеки с образцами тканей глиомы — одной из наиболее агрессивных опухолей головного мозга", — заключила Анастасия Князькова.

Важно отметить, что ТГУ подчеркивает, что обученный ИИ не может заменить врачей-клиницистов. Его следует рассматривать как дополнительный инструмент, способствующий повышению объективности диагностики.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...