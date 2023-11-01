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Древние водные животные Гондваны вымерли из-за снижения уровня моря

3:43
Наука

Исследователи окончательно раскрывают тайну исчезновения группы морских животных, которые обитали на древнем суперконтиненте Гондвана, и это связано с изменениями климата.

Изучение биоты, известной как малвиноксхосанская группа, позволило установить, что она исчезла на Гондване в течение 5 миллионов лет из-за постепенного снижения уровня моря. Новое исследование, опубликованное 13 октября в журнале Earth-Science, раскрывает эту связь и выделяет тревожные аналогии с современными изменениями климата.

Причина исчезновения этой группы животных оставалась загадкой в течение почти двух столетий. Как утверждает ведущий автор исследования Кэмерон Пенн-Кларк, ученый-эволюционист из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге, это событие произошло примерно 390 миллионов лет назад.

В то время Гондвана располагалась в районе Южного полюса и включала в себя части современной Африки, Южной Америки, Австралии, Антарктиды, Индийского субконтинента и Аравийского полуострова. Гондвана существовала около 600 миллионов лет назад и начала распадаться на части примерно 180 миллионов лет назад.

Биота малвиноксхосанов представляла собой малоизученную группу водных животных, включая трилобиты, двустворчатых брахиоподов, а также некоторые моллюски и иглокожие, которые обитали в водах, покрывавших территорию современной Южной Африки. Однако все они загадочным образом исчезли в периоде между 390 и 385 миллионами лет назад.

Для решения этой загадки исследовательская группа провела повторный анализ сотен окаменелостей, принадлежащих к биоте Мальвиноксхосан, с акцентом на местоположении, глубине и геологических характеристиках горных пород, в которых были обнаружены ископаемые. Это позволило им составить временную линию событий, аналогичную "слоистому торту".

Исследователи выявили семь-восемь ключевых слоёв ископаемых биоты Мальвиноксхосан. С каждым новым слоем, разнообразие окаменелостей уменьшалось. Сопоставив эти слои с данными об уровне моря, исследователи заметили, что каждый слой соответствует небольшому снижению уровня моря, что, как считают, стало катализатором для изменений климата, которые были непригодны для выживания этой группы животных.

Исследователи полагают, что биота Мальвиноксхосанов адаптировалась к прохладным водам, но снижение уровня моря нарушило океанские течения вокруг Южного полюса, известные как "циркумполярные тепловые барьеры", что привело к замене этой группы более адаптированными морскими видами, способными пережить более теплые воды.

Исчезновение биоты Мальвиноксхосанов, вероятно, вызвало полный коллапс экосистемы вокруг Южного полюса. Та до сих пор она не восстановила свой прежний исторический уровень биоразнообразия.

Команда исследователей также утверждает, что это историческое вымирание подобно современным изменениям климата, которые происходят в полярных экосистемах вследствие антропогенного воздействия. Пенн-Кларк подчеркивает важность этого исследования при рассмотрении кризиса биоразнообразия, с которым мы сталкиваемся сегодня, и подчеркивает чувствительность полярной среды и экосистем к изменениям уровня моря и температуры, которые могут иметь долгосрочные последствия.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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