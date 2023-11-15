"Водоносный горизонт" обеспечил древнему королевству в Сахаре процветание на сотни лет

2:50 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Уникальный метод добывания подземных вод дал возможность королевству гарамантов процветать в Сахаре более двух тысяч лет назад, даже после того, как этот регион стал пустыней. Однако их исчезновение является предостережением для современных регионов, таких как Калифорния, которые в значительной степени зависят от древних подземных водных ресурсов для своего современного снабжения водой.

Фото: openverse by Celso Flores is licensed under CC BY 2.0

"Гараманты имели уникальный водоносный горизонт, который позволил им развиваться. Однако это была нестабильная система, и в конечном итоге она исчерпала себя" — Фрэнк Шварц, гидрогеолог из Университета штата Огайо.

Исследователи ранее думали, что Гарамантийское королевство было небольшим государством в регионе Феццан в Северной Африке, но более поздние археологические исследования показали, что оно было гораздо крупнее и более могущественным, чем считалось ранее. Гараманты использовали подземные туннели, называемые фоггарами, чтобы добывать воду из древнего водоносного горизонта в песчаниковых скалах близлежащих нагорий.

Это было первое общество, которое смогло процветать в Африке, не имея постоянной реки, такой как Нил в Египте. Гараманты воспользовались этой уникальной технологией, чтобы выжить в безводной среде.

Изначально гараманты были скотоводами, живущими в регионе во времена "Зелёной Сахары", периода более влажного климата, который случался при изменениях в оси вращения Земли. Однако климат изменился, и Сахара стала пустыней.

Гараманты использовали различные методы для добычи подземных вод, включая теневые колодцы и колодцы "далв". Однако наиболее впечатляющим достижением были фоггары, которые доставляли воду в города гарамантов. Эта технология вероятно была вдохновлена персидскими канатами и передана гарамантам через торговые караваны. Хотя персидские каналы обычно использовали водоносные горизонты, которые пополнялись ежегодно за счёт таяния снега, чего не происходило в Сахаре.

В конечном итоге из-за чрезмерной эксплуатации подземных водных ресурсов уровень воды в водоносном горизонте упал ниже уровня, который могли достичь фоггары, и это привело к упадку Гарамантийского королевства примерно после 100 года нашей эры. В настоящее время подземные воды региона используются в рамках проекта "Великая рукотворная река" в Ливии.

Этот пример исчезновения гарамантов служит уроком о том, насколько опасно эксплуатировать древние подземные водные ресурсы, что актуально и для современных регионов, таких как Калифорния и Иран.

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