В YouTube объявили, что на ближайшей неделе на платформе появится "три десятка новых функций и обновлений дизайна".
Одним из самых захватывающих нововведений является возможность искать песни, используя их мелодию, воспроизводя отрывок или даже насвистывая, сообщает "Российская газета" со ссылкой на ресурс 9to5Google.
Еще одной важной новой функцией является "Стабильная громкость" в мобильном приложении YouTube, которая помогает сгладить резкие перепады громкости внутри видеоролика.
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