YouTube добавит функцию поиска песни напеванием и насвистыванием

0:34 Your browser does not support the audio element. Наука

В YouTube объявили, что на ближайшей неделе на платформе появится "три десятка новых функций и обновлений дизайна".

Фото: "YouTube sign in San Bruno, CA" by jm3 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Одним из самых захватывающих нововведений является возможность искать песни, используя их мелодию, воспроизводя отрывок или даже насвистывая, сообщает "Российская газета" со ссылкой на ресурс 9to5Google.

Еще одной важной новой функцией является "Стабильная громкость" в мобильном приложении YouTube, которая помогает сгладить резкие перепады громкости внутри видеоролика.

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