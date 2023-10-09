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Ученые нашли блюдо, которое способно превратить мужчину в импотента

1:32
Наука

Исследователи из Университета Аль-Азхар в Египте пришли к выводу, что фалафель, обжаренный во фритюре, может нанести вред яичкам у крыс. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Toxicology Reports.

Ученые нашли блюдо, которое способно превратить мужчину в импотента
Фото: Openverse

Фалафель является одной из самых популярных уличных закусок в Египте, и для его приготовления обычно используется пальмовое масло, которое проходит процесс жарки во фритюре. Ученые решили выяснить, как именно это воздействие может повлиять на репродуктивную систему самцов крыс.

Для исследования было взято 21 взрослое самцов крыс, которые были случайным образом разделены на три группы: первая группа получала только дистиллированную воду, вторая группа получала свежее пальмовое олеиновое масло, а третья — тоже самое масло, но после процесса фритюра, в течение 28 дней.

Ученые также провели анализ уровня тестостерона в сыворотке крови, окислительного статуса ткани яичек и характеристик спермы.

Результаты показали значительное снижение сывороточного тестостерона, количества сперматозоидов и их подвижности в третьей группе крыс. Гистология яичек в этой группе также выявила структурные аномалии. Ученые подчеркивают, что подобный эффект может быть характерен и для людей, но требуется дополнительное исследование, чтобы установить точное воздействие обжаренного фалафеля на человека.

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Как мужчин превращают в импотентов!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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