Дыра озонового слоя над Антарктидой достигла площади в 26 млн квадратных километров

0:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Спутниковые снимки, полученные недавно, свидетельствуют о росте размеров озоновой дыры над Антарктидой. На данный момент она, предположительно, достигает площади в 26 миллионов квадратных километров, сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Фото: Openverse

Учёные также не исключают возможности её дальнейшего расширения, особенно учитывая, что пик этого процесса приходится на октябрь. В обычных условиях озоновая дыра должна начать закрываться к декабрю-февралю, однако из-за лесных пожаров этот процесс может затянуться, что приведет к её росту.

Также учёные отмечают, что разрушение озонового слоя связано с недавним извержением вулкана Тонга.

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