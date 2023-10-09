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Парадокс: Меркурий ближе всех к Солнцу, но остывает и сжимается

3:04
Наука

Самая маленькая планета в Солнечной системе, Меркурий, постепенно уменьшается в размерах. Эта ближайшая к Солнцу планета остывает и сжимается на протяжении многих тысячелетий, что приводит к образованию на её поверхности гигантских шрамов, известных как лопастные уступы, из-за сжатия ее скалистой поверхности. Парадокс в том, что как ближайшая планета к нашей звезде Меркурий, казалось бы, всё время просто обжигается её теплом. 

Парадокс: Меркурий ближе всех к Солнцу, но остывает и сжимается
Фото: openverse

Долгое время геологи не могли определить точное время образования этих уступов и продолжения процесса создания новых, так как Меркурий продолжает остывать. Однако новое исследование, опубликованное 2 октября в журнале Nature Geoscience, более детально изучило уступы и выявило небольшие трещины, указывающие на их перемещение за последние 300 миллионов лет.

"Это похоже на морщины, которые образуются на яблоке с возрастом, за исключением того, что яблоко сжимается из-за высыхания, в то время как Меркурий сжимается из-за охлаждения", — объясняет Дэвид Ротери, геолог из Открытого университета в Великобритании и соавтор исследования.

Для проведения исследования были использованы снимки с близкого расстояния, полученные космическим кораблем НАСА "Мессенджер", который вращался вокруг Меркурия в течение более десяти лет с 2004 по 2015 год. Команда обнаружила грабены, что является геологическим термином, обозначающим небольшие трещины, параллельные линии разлома, непосредственно рядом с лопастными уступами. Эти грабены образуются из-за смещения кусков твердой породы, аналогично тому, как трещины образуются при попытке согнуть кусок твердой пищи, например, тост. В результате исследования было выявлено 48 подтвержденных грабенов и еще 244 объекта, которые, вероятно, также представляют собой грабены.

Для определения возраста этих образований ученые использовали информацию об "ударном садоводстве", процессе, при котором пыль, образовавшаяся в результате ударов метеоритов, размывает черты поверхности Меркурия. Исходя из степени размывания грабенов на изображениях, команда пришла к выводу, что им около 300 миллионов лет.

Движение уступов не только приводит к образованию грабенов, но также может вызывать "ртутные землетрясения", сходные с лунными землетрясениями, изученными на Луне. Подобно Луне, Меркурий сжимается и сморщивается и в ближайшем будущем ожидается, что европейская миссия BepiColombo начнет исследовать Меркурий более подробно, предоставляя дополнительные данные о его геологии, включая высокоразрешающие изображения морщин на его поверхности.

"На самых детальных изображениях мы, возможно, сможем обнаружить следы валунов, что может служить дополнительным подтверждением недавних землетрясений. Я с нетерпением жду возможности узнать больше об этом", — добавил Ротери.

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Что скрывает Меркурий? География планеты
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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