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В Испании нашли новый вид динозавра-гиганта в окаменелостях

2:25
Наука

Исследователи обнаружили новый вид завропода в окаменелостях. Он назван Garumbatitan morellensis. Это длинношеее травоядное существо.

В Испании нашли новый вид динозавра-гиганта в окаменелостях
Фото: openverse

Окаменелости были обнаружены в Сан-Антонио-де-ла-Веспа недалеко от Мореллы. В ходе раскопок исследователи обнаружили останки как минимум трех особей, включая массивные позвонки, длинные ноги и два почти полных набора костей стопы, что является редкостью для зауроподов.

На основе имеющихся костей ученые не могут точно определить размеры, но одна из особей имела позвонки шириной более метра и бедренную кость, которая достигала двух метров в длину. Это указывает на то, что данный вид, вероятно, был по крайней мере среднего размера для титанозавров, которые могли достигать колоссальных размеров, сравнимых с площадью баскетбольной площадки.

Самыми крупными известными титанозаврами были Argentinosaurus huinculensis и Patagotitan mayorum, которые, по разным оценкам, весили не менее 70 тонн. В 2021 году были обнаружены останки нового безымянного вида титанозавра в Аргентине, который мог быть крупнее Argentinosaurus huinculensis и Patagotitan mayorum.

Однако, несмотря на их огромный размер, титанозавры не были самыми большими зауроподами. Этот титул, возможно, принадлежит неопознанному виду, известному как "Суперзавр", длина которого достигала более 39 метров.

Интересно, что форма костей ноги и стопы указывает на то, что этот вид был одним из самых примитивных завроподов в подгруппе Somphospondyli, к которой относятся титанозавры. Окаменелости Somphospondyli находятся на всех современных континентах, но ранее не было ясно, где именно они впервые появились. Обнаружение morellensis в Испании может быть признаком, что Европа была местом их происхождения, хотя для подтверждения этой гипотезы требуются дополнительные исследования.

Таким образом, находка morellensis предоставляет ценную информацию для понимания эволюции гигантских динозавров с длинной шеей и может помочь расширить наши знания о биологии и распространении этих удивительных существ.

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▽ Самые большие динозавры
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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