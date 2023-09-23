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Учёные обнаружили у слонов схожесть с домашними животными

3:20
Наука

Изменения физических характеристик, таких как укороченная морда, висячие уши, уменьшение количества шерсти на теле и удлинение периода младенчества, являются характерными чертами, присущими многим одомашненным животным.

Учёные обнаружили у слонов схожесть с домашними животными
Фото: Openverse

Недавно международная группа исследователей обратила внимание на схожие черты в популяциях слонов, что привело к интригующему вопросу о том, кто или что могло одомашнить их.

Ответ, предложенный этими исследователями, не менее удивителен: слоны могли одомашнить сами себя.

По своей сути одомашнивание — это процесс целенаправленного отбора из каждого поколения животных (или растений) особей, наиболее полно отвечающих критериям сосуществования с человеком. На первом месте в этом списке стоит необходимость быть дружелюбным.

Хотя многие черты, связанные с одомашниванием, могут быть выбраны не осознанно, некоторые гены, как правило, сопутствуют тем, которые способствуют покорному нраву, что приводит к более обтекаемой и менее угрожающей внешности. Этот набор признаков, называемый "синдромом одомашнивания", который делает животных спокойными, ласковыми и довольными, может быть, и не выгоден в дикой природе, но, несомненно, делает их более пригодными для жизни в человеческом обществе.

В 2017 году Брайан Хэйр, антрополог из Университета Дьюка, расширил концепцию синдрома одомашнивания, предположив, что он может быть применим и к человеку.

Эта гипотеза, известная как гипотеза самоодомашнивания человека, предполагает, что начиная со среднего и до позднего палеолита наша эволюция все больше определялась предпочтением меньшей агрессивности и большей склонности к социальному взаимодействию. Эти предпочтения, в свою очередь, оказали давление на нашу способность к общению, что привело к развитию сложных языковых навыков.

Теперь в качестве двух новых примеров самоодомашнивания предлагаются африканские и азиатские слоны, которые, по-видимому, прошли через те же процессы отбора, что и человек.

Авторы исследования составили обширный список сходств между этими группами, которые служат доказательством общего процесса одомашнивания. Например, во всех трех случаях изменилась форма челюстей и черепа: челюсти стали короче, череп менее вытянутым, а количество зубов уменьшилось.

В поведенческом плане наблюдается предрасположенность к мирному взаимодействию, а случаи агрессии носят скорее проактивный, чем реактивный характер. Младенцы всех этих видов участвуют в социальных и несоциальных играх, что часто способствует социализации и установлению связей. Имеются также значительные свидетельства "аллородительства", когда о потомстве заботятся взрослые, не являющиеся его прямыми предками.

Если это действительно так, то мы можем обнаружить и других животных на континууме одомашнивания. Дельфины, различные виды птиц или грызуны могли претерпеть аналогичные изменения, отдавая предпочтение социальной сложности перед агрессией и грубой силой.

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Реальная Эволюция Слонов. От клыков до бивней
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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