NCC: ученые размышляют на тему искусственного "приглушения" Солнца

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С помощью техник геоинженерии теоретически можно было бы искусственно воздействовать на климат и охлаждать его.

Фото: openverse

Ученые из Берна исследовали возможность остановить таяние Западно-антарктического ледяного щита с помощью искусственного затенения солнечной радиации. Их исследования показывают, что искусственное воздействие не сработает без декарбонизации и несет с собой значительные риски.

Существует ли решение, которое может остановить изменение климата? Технические методы, которые искусственно воздействуют на климат, обсуждаются уже некоторое время под термином геоинженерия. Однако большинство исследователей климата были критичны: "высокие риски и непредсказуемые последствия для будущих поколений".

В статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change, исследователи под руководством Иоханнеса Зуттера из отдела климата и экологической физики (КУП) Института физики и Ошергерского центра по исследованию климата Университета Берна изучают вопрос о том, можно ли предотвратить таяние льда на Западном побережье Антарктики путем искусственного воздействия на солнечное излучение.

Предотвращение ключевой точки перегиба климата

"Возможность ограничить мировое повышение температуры на 2 градусов закроется быстро", — говорит специалист Иоханнес Зуттер.

Поэтому необходимо использовать теоретические модели для изучения эффектов и рисков "управления солнечным излучением". Управление солнечным излучением (SRM) — это термин, используемый для описания различных методов блокирования солнечного излучения с целью охлаждения Земли.

Одной из основных причин увеличения интереса к геоинженерии является предотвращение точек перегиба, при столкновении с которыми климат может измениться резко и необратимо. Сюда входят таяние Западного антарктического и Гренландского ледяных щитов и связанный с этим приходит подъем уровня моря на метр.

"Наблюдения за льдом на Западном побережье Антарктики показывают, что мы очень близки к так называемой точке перегиба или уже прошли ее", — объясняет Иоханнес Зуттер. "С нашим исследованием мы хотели узнать, можно ли теоретически предотвратить коллапс ледяного щита с помощью управления солнечным излучением".

Искусственное затемнение солнца

Конкретно Зуттер и его коллеги исследовали, что произойдет, если так называемые аэрозоли, введенные в стратосферу и блокирующие солнечное излучение с Земли, "ослабят" солнечные лучи. До сих пор исследования фокусировались на глобальных эффектах управления солнечным излучением (SRM). Исследование Берна является первым из тех, которое показывает, какое воздействие может оказать такая мера на антарктический ледяной щит.

Исследование рассматривает возможное развитие судьбы ледяного щита при различных сценариях будущих выбросов парниковых газов и дает дифференцированные результаты: если выбросы продолжатся без изменений, и SRM начнется в середине этого столетия, коллапс Западного антарктического ледяного щита можно будет немного отсрочить, но не предотвратить.

По модельным расчетам SRM работает лучше всего, когда она начинается как можно раньше и совмещается с другими мерами по борьбе с изменением климата. Но авторы исследования подчеркивают, что "наши симуляции показывают, что наиболее эффективным способом предотвращения долгосрочного коллапса Западного антарктического ледяного щита является быстрая декарбонизация". Вероятность стабильного ледяного покрова в долгосрочной перспективе наибольшая, если выбросы парниковых газов будут сведены к нулю "без промедления".

Но как следует представить себе затенение солнца на практике? По словам Иоханнеса Зуттера, для этого пришлось бы отправить в стратосферу целую армаду самолетов, чтобы распылить миллионы тонн аэрозоля. Однако это техническое вмешательство в климат должно поддерживаться без прерываний и в течение столетий. Если вмешательство будет остановлено до момента, пока концентрация парниковых газов в атмосфере будет стабильно высокой, температура на Земле быстро поднимется на несколько градусов.

Последствия такого шока при прекращении, подчеркивает Иоханнес Зуттер, — это только одна из возможных опасностей, представляемых SRM. Потенциальные побочные эффекты пока недостаточно изучены и включают в себя изменение режима муссона, изменения в океанской и атмосферной циркуляции. Океанское засоление также продолжится.

Профессор климата и экологической физики Университета Берна и соавтор исследования Томас Штоккер профессор климата и экологической физики Университета Берна и соавтор исследования, говорит:

"Геоинженерия была бы еще одним глобальным экспериментом и потенциально опасным вмешательством человека в климатическую систему, которое в любом случае должно быть предотвращено согласно статье 2 Конвенции ООН по климатическим изменениям".

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