В Минцифры заявили, что с WhatsApp в России "все будет хорошо"

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Максут Шадаев, выразил оптимизм относительно ситуации с мессенджером WhatsApp в стране, сообщает ТАСС.
Ранее представители WhatsApp объявили о предстоящем введении функции создания каналов в приложении. Эта возможность будет доступна в 150 странах и позволит пользователям получать обновления по интересующим их темам с сохранением конфиденциальности. Впоследствии Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке WhatsApp в России, если в нем будут доступны каналы с запрещенной информацией.
Максут Шадаев прокомментировал ситуацию с мессенджером, выразив уверенность, что "все будет хорошо".
Ранее Владимир Зыков, директор по проектам АНО "Цифровые платформы", призвал россиян не удалять WhatsApp с своих устройств из-за возможной блокировки в России.
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