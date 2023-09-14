Ученые из Южной Кореи разработали технологию для удаления стареющих клеток

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Исследователи из Ульсанского национального института науки и технологий и Университета Конкук в Южной Корее разработали инновационную технологию, позволяющую селективно удалять стареющие клетки. Это открытие может проложить путь к новым методам лечения возрастных заболеваний. Эксперименты и результаты исследования были опубликованы в научном журнале Американского химического общества (ACS).

Фото: https://search.creativecommons.org/

Согласно исследованию, стареющие клетки, известные как сенесцентные клетки, играют ключевую роль в развитии различных воспалительных процессов и возрастных заболеваний у человека по мере его старения.

Ученые разработали специальные нетоксичные органические молекулы, которые действуют избирательно на рецепторы в мембранах стареющих клеток, благодаря наличию в них активных форм кислорода. Эти молекулы образуют дисульфидные связи и соединяются в олигомеры, которые затем объединяются в искусственные белковые структуры. Получившиеся белки разрушают мембраны клеток, приводя к их автодеградации.

Профессор Джа Хен Рю, руководитель исследования, отметил: "Наши эксперименты успешно продемонстрировали избирательное удаление стареющих клеток путем воздействия на митохондрии и вызывания дисфункции. Этот подход представляет собой новую парадигму лечения возрастных заболеваний".

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