Искусственный интеллект создал препараты против старения за пять минут

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых представила новые средства для борьбы со старением организма, которые были разработаны с помощью искусственного интеллекта. Их исследование привело к созданию 21 потенциального варианта препаратов, которые могут эффективно сдерживать возрастные изменения в организме.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Искусственный интеллект смог сгенерировать эти препараты всего за пять минут, что существенно сократило время и затраты, необходимые для подобных исследований. Эти средства не только направлены на борьбу со старением, но также могут предотвращать негативные изменения в организме.

Специалисты отмечают, что в прошлом поиск подобных средств занимал годы и значительные финансовые ресурсы. Тенденция использования искусственного интеллекта для разработки лекарств и борьбы с различными заболеваниями, такими как рак, становится все более распространенной в научном сообществе.

Предложенные искусственным интеллектом сенолитические препараты, такие как периплоцин, олеандрин и гинкгетин, будут подвергнуты дальнейшим лабораторным исследованиям для проверки их эффективности в борьбе со старением и поддержании организма в здоровом состоянии.

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Наука против старения: как остановить эпигенетические часы