У Российского геронтологического научно-клинического центра, связанного с РНИМУ имени Н. И. Пирогова, ведутся исследования, направленные на борьбу со старением клеток. Ученые этого центра сотрудничают с МГУ имени М. В. Ломоносова и работают над созданием производных берберина с улучшенными свойствами. Эти производные способны снизить процесс старения клеток и предотвратить появление опасных фенотипов. Что интересно, для достижения максимальной эффективности требуется гораздо меньшая концентрация этих производных по сравнению с обычным берберином, как сообщает агентство ТАСС.
Берберин — это биологически активное вещество, которое встречается в некоторых растениях, в основном в корнях и коре. Оно имеет широкое применение в традиционной медицине, особенно в китайской и аюрведической медицине.
Основное внимание исследователей сосредотачивается на выборе наиболее эффективных соединений и понимании механизмов их воздействия. Ученые также планируют провести проверку безопасности этих соединений на клеточных культурах и животных моделях.
Первые эксперименты будут проведены на мышах, где будут моделировать химиотерапию и оценивать ее влияние на выживаемость, состояние тканей и количество стареющих клеток.
На основе полученных данных, исследователи надеются разработать геропротекторы, способные увеличить продолжительность жизни животных, улучшить их качество жизни и снизить риск возрастных заболеваний.
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