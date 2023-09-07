Компания Tesla совместно с McDonalds выпустили металлическую ложку

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно информации, представленной на портале AutoHome, ограниченный выпуск приборов доступен для покупки в Китае через официальное приложение сети быстрого питания. Стоимость этого "кибер-гаджета" составляет 30 юаней, что примерно эквивалентно 400 рублям по текущему обменному курсу. Кроме того, McDonald's начал продавать мороженое McFlurry в металлических стаканчиках, выполненных в стиле пикапа Cybertruck.

Фото: openverse.org

На металлической ложке CyberSpoon, изготовленной из нержавеющей стали, имеется надпись "Don't Panic" (в переводе — "Без паники"), сообщает motor. ru. Вероятно, этот слоган отправлен автомобилистам в знак поддержки, которые ожидают начала серийного производства пикапа Tesla Cybertruck. Каждая "кибер-ложка" поставляется с особым футляром, напоминающим элементы аккумуляторных батарей.

В рамках данного совместного проекта компаний было выпущено 50 тысяч таких металлических ложек. Глава Tesla, Илон Маск, выразил удивление и заявил, что не имел информации о данном совместном маркетинговом проекте. Сначала руководитель американской корпорации назвал новость фейком, однако, после появления сообщений о совместной продукции Tesla и McDonald's в социальных сетях, он заявил, что обязательно приобретет этот новый устройство.

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