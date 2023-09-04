Уникальный суперкомпьютер "МГУ-270" начал свою работу

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Московский государственный университет запустил суперкомпьютер МГУ-270 с впечатляющей производительностью в 400 петафлопс, что делает его уникальной и мощной системой среди университетских суперкомпьютеров по всему миру. Заявление было сделано ректором университета Виктором Садовничим во время презентации на факультете вычислительной математики и кибернетики.

Фото: openverse

Этот суперкомпьютер оснащен примерно 100 ультрасовременными графическими ускорителями и включает в себя передовые системы электропитания, охлаждения и связи. Он считается одним из самых мощных суперкомпьютеров в мире, занимая второе или третье место среди всех существующих суперкомпьютеров.

Суперкомпьютер МГУ-270 будет играть жизненно важную роль в различных областях исследований, включая разработку инструментов искусственного интеллекта (ИИ), алгоритмов анализа данных, методов защиты сервисов ИИ, а также исследования в таких областях, как физика, химия, биология, психология, социология, геология и медицина. Кроме того, он будет использоваться для подготовки специалистов по искусственному интеллекту, расширения образовательных программ в области искусственного интеллекта и станет частью более широкой сети научных суперкомпьютерных центров в России.

По словам Игоря Соколова, декана факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, суперкомпьютер станет ценным ресурсом для подготовки будущих специалистов в области искусственного интеллекта и внесет значительный вклад в развитие инструментов и технологий искусственного интеллекта.

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Суперкомпьютер — что это? Часть 1