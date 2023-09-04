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Учёные обнаружили самую долгоживущую акулу в неожиданном месте

2:32
Наука

В ходе недавнего морского исследования биологи сделали удивительное открытие, которое привело их в замешательство. Они наткнулись на гренландскую акулу, известную как самое долгоживущее позвоночное на нашей планете, в маловероятной обстановке тропического Карибского моря, за тысячи километров от ее естественной среды обитания.

Учёные обнаружили самую долгоживущую акулу в неожиданном месте
Фото: Openverse

Встреча с этой загадочной акулой произошла в то время, когда исследователи занимались пометкой и временным отловом тигровых акул у побережья Белиза.

Первоначально биологи установили линию в охраняемом атолле Гловерс-Риф в Белизе, где они проводили исследования тигровых акул. Вернувшись к своему оборудованию, они с удивлением обнаружили, что их леска отошла на несколько миль от кораллового рифа и опустилась на глубину до 600 метров. То, что они извлекли из этих глубин, было просто поразительно — древняя гренландская акула, отличающаяся, судя по всему, преклонным возрастом и глубоководной средой обитания.

Сначала возникло подозрение, что это может быть шестижаберная акула — доминирующий хищник морских глубин. Однако, сфотографировав это редко встречающееся животное, они смогли убедиться, что это, скорее всего, гренландская акула.

Гренландские акулы, известные своей поразительной продолжительностью жизни — от 250 до 500 лет — являются самыми долгоживущими позвоночными на Земле, по данным Национальной океанической службы. Они обитают на глубине несколько тысяч метров в океане, в кромешной тьме, и их редко удается увидеть или запечатлеть на камеру. Мало что известно об их невероятно продолжительной жизни, поскольку они ведут медленный, энергосберегающий образ жизни, что является необходимой адаптацией к скудной питательной среде глубоководных районов.

Хотя присутствие гренландской акулы вблизи кораллового рифа у берегов Белиза было неожиданным, оно вполне правдоподобно. Эти загадочные акулы обычно обитают в глубоких арктических морях, но потенциально могут обитать и в других глубоководных районах океана, в том числе в Карибском бассейне.

Обнаружение этой арктической акулы в столь неожиданном месте служит наглядным напоминанием о том, что морские глубины остаются во многом неизученными, а наши знания об океане и его экосистемах далеко не полны.

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Гренландская полярная акула: Самое долгоживущее существо | Интересные факты про морских обитателей
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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