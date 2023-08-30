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Крупнейшая за Уралом лаборатория изучения животных болезней откроется в Новосибирске

2:02
Наука

Крупнейшая лаборатория с высокоточным современным оборудованием для работы с особо опасными болезнями животных будет открыта в Новосибирске в октябре, сообщила директор новосибирского филиала Федерального центра охраны здоровья животных Анжелика Новикова в пресс-центре ТАСС.

Крупнейшая за Уралом лаборатория изучения животных болезней откроется в Новосибирске
Фото: Openverse

Согласно её словам, лаборатория предназначена для выявления особо опасных болезней животных соответствующей II-IV группы патогенности. Этот объект станет крупнейшим за Уралом и будет оснащён современным высокоточным оборудованием. Поставка этого оборудования ожидается в ближайшие дни.

Анжелика Новикова также подчеркнула, что новый лабораторный комплекс расположен в Дзержинском районе Новосибирска. Она добавила, что новое здание позволит расширить объём и улучшить качество лабораторных исследований, а также создаст дополнительные рабочие места. Это также позволит расширить спектр изучаемых показателей и уменьшить сроки испытания образцов.

Согласно Новиковой, увеличение мощностей сельскохозяйственного производства в Новосибирской области привело к увеличению обращений в центр охраны здоровья животных. Если в прошлом году с центром сотрудничали около 2 тысяч заказчиков, то только за полгода в 2023-м в лабораторию центра обратились уже 2,7 тысячи предприятий.

Заместитель начальника управления ветеринарии Владимир Гоппе отметил, что большинство заболеваний животных в Новосибирской области контролируются успешно. Единственным исключением остаётся природно-очаговое заболевание — бешенство. Гоппе подчеркнул, что, несмотря на проведение вакцинации диких плотоядных, в текущем году было зафиксировано уже 20 случаев этого заболевания. В предыдущие годы количество случаев бешенства составляло до 160.

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Опасные болезни сельскохозяйственных животных
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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