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Синтетические химикаты обнаружены в соломинках

1:16
Наука

В Бельгии недавно провели исследование, в ходе которого были изучены десятки соломинок, приобретенных в супермаркетах, розничных магазинах и ресторанах быстрого питания. Оказалось, что подавляющее большинство из них содержат ПФАС, что является семейством синтетических химикатов, популярных в производстве потребительских товаров из-за их стойкости к пятнам, жиру и воде. Эту информацию предоставил портал NBCNews.

Синтетические химикаты обнаружены в соломинках
Фото: openverse

Под аббревиатурой ПФАС скрываются пер- и полифторалкильные соединения, которые часто получают прозвище "вечных химических веществ". Эти вещества практически всегда присутствуют в воздухе, воде и почве. Они часто встречаются в упаковке пищевых продуктов, косметике, мебели, коврах и тканях.

Согласно результатам исследования, больше всего ПФАС было обнаружено в бумажных соломинках. Из пяти отобранных бамбуковых соломинок четыре содержали ПФАС, в то время как из четырех пластиковых соломинок три их содержали, и из пяти стеклянных соломинок две были заражены. Важно отметить, что все пять анализированных соломинок из нержавеющей стали были лишены ПФАС.

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Вечные химикаты обнаружены в упаковках для фастфуда и водопроводной воде
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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