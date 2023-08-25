В Свердловской области начнётся производство образовательных дронов "ВЖУХ"

Компания "Лаборатория будущего" начнет производство специализированных образовательных дронов на территории Свердловской области. Об этом сообщил "УралБизнесКонсалтинг".

Фото: search.creativecommons

Эти беспилотные аппараты получили кодовое название "ВЖУХ", как сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Главная цель новых дронов — обучение основам управления и программирования беспилотными системами. В этом контексте разработана методическая программа, охватывающая различные возрастные группы, начиная с младших школьников.

Также планируется запуск специализированных курсов повышения квалификации для педагогов под названием "Практика и методика использования беспилотных летательных аппаратов в образовательной деятельности". Эти курсы помогут педагогам освоить передовой опыт использования беспилотных технологий в образовательном процессе.

Ранее стало известно, что Свердловская область была выбрана в качестве одного из пилотных регионов для создания научно-производственного центра беспилотных авиационных систем.

Этот центр должен будет функционировать до 2026 года и получит федеральное финансирование. Компания "Лаборатория будущего" является потенциальным резидентом этого будущего центра, сотрудничая с ведущими вузами и колледжами в области энергетики, мехатроники, электроники, машиностроения, а также учебными и профессиональными учреждениями.