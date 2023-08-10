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Депутат рассказал об альтернативах Microsoft для российских компаний

1:54
Наука

По мнению Андрея Свинцова, заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, российские компании смогут применять отечественные альтернативы продуктам Microsoft. В беседе с "Лентой.ру" он подчеркнул, что Россия не останется без вариантов вместо продуктов американской корпорации.

Депутат рассказал об альтернативах Microsoft для российских компаний
Фото: РБК

"Еще какой-то период большинство программных продуктов [Microsoft] будут продолжать работать, просто без обновлений. Понятное дело, что наши специалисты практически уже все программные продукты распаролили, и ими уже можно пользоваться по серой схеме. Большое количество отечественных программных продуктов уже внедряется повсеместно. На сегодняшний день не все еще функции аналогичные западным продуктам есть, но по крайней мере базово уже пользоваться можно", — отметил Свинцов.

"Я думаю, в ближайшие полгода-год все российские аналоги будут доработаны, и постепенно будет проведено импортозамещение. В течение этого года где-то будут сбои, где-то придется пользоваться серыми продуктами", — поделился Андрей Свинцов, депутат Госдумы.

Корпорация Microsoft объявила о намерении не продлевать лицензии для российских компаний после 30 сентября. Такую информацию предоставило информационно-аналитическое агентство TelecomDaily, ссылаясь на письмо службы технической поддержки компании. В Microsoft заверили, что все действующие лицензии и программное обеспечение будут продолжать работать.

С начала специальной операции на Украине в 2022 году Microsoft временно приостановила свою деятельность в России. Глава компании, Брэд Смит, заявил, что бизнес будет сокращен в стране до полного прекращения деятельности.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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