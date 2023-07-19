Science Advances: Раньше продолжительность дня составляла 19,5 часов

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые сделали открытия, касающиеся изменения продолжительности земных суток по мере удаления Луны от нашей планеты. Хотя современная тенденция указывает на увеличение продолжительности дня, между 2 млрд. и 600 млн. лет назад этот показатель на Земле стабилизировался на уровне примерно 19,5 часов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Фото: pixabay.com

Эволюция длины дня на Земле

Миллиарды лет назад, когда только образовалась Луна, земной день был значительно короче, по оценкам, всего на несколько часов. Геологические данные свидетельствуют о том, что со временем земные сутки постепенно удлинялись. Эта эволюция обусловлена постепенным удалением Луны от Земли со скоростью примерно 3,78 см в год.

Гравитационное влияние Луны

Гравитационное притяжение Луны оказывает существенное влияние на океанические приливы на Земле. Когда Луна вращается вокруг нашей планеты, она создает выпуклости в океане на противоположных сторонах Земли. Эти выпуклости под действием гравитации Луны испытывают эффект торможения, что приводит к постепенному замедлению вращения Земли. Этот процесс можно сравнить с тем, как фигурист вытягивает руки для замедления вращения. Со временем это приливное влияние добавляет к земным суткам примерно 1,7 миллисекунды в столетие.

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