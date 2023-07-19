Ученые сделали открытия, касающиеся изменения продолжительности земных суток по мере удаления Луны от нашей планеты. Хотя современная тенденция указывает на увеличение продолжительности дня, между 2 млрд. и 600 млн. лет назад этот показатель на Земле стабилизировался на уровне примерно 19,5 часов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.
Миллиарды лет назад, когда только образовалась Луна, земной день был значительно короче, по оценкам, всего на несколько часов. Геологические данные свидетельствуют о том, что со временем земные сутки постепенно удлинялись. Эта эволюция обусловлена постепенным удалением Луны от Земли со скоростью примерно 3,78 см в год.
Гравитационное притяжение Луны оказывает существенное влияние на океанические приливы на Земле. Когда Луна вращается вокруг нашей планеты, она создает выпуклости в океане на противоположных сторонах Земли. Эти выпуклости под действием гравитации Луны испытывают эффект торможения, что приводит к постепенному замедлению вращения Земли. Этот процесс можно сравнить с тем, как фигурист вытягивает руки для замедления вращения. Со временем это приливное влияние добавляет к земным суткам примерно 1,7 миллисекунды в столетие.
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