Океан-призрак повлиял на формирование гравитации Земли

2:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Геоидный минимум в Индийском океане (IOGM), глубокая гравитационная аномалия на нашей планете, долгое время озадачивала ученых. Но теперь исследователи считают, что наконец-то нашли причину этого загадочного явления.

Фото: pixabay.com

Исследование геоида и его аномалий

Чтобы понять суть ИОГМ, необходимо сначала разобраться с понятием геоида. Геоид — это модель, представляющая, как выглядела бы поверхность Земли, если бы на нее влияли только гравитация и вращение, не принимая во внимание такие факторы, как рельеф и ветер. Если бы Земля была однородной сферой, то геоид был бы гладким, плоским и довольно неинтересным.

Однако Земля далеко не однородная сфера, и геоид демонстрирует различные варианты ее отклонения под действием силы тяжести. Регионы с плотностью массы ниже среднего и, соответственно, меньшей гравитацией имеют на геоиде вид впадин, а регионы с плотностью массы выше среднего и большей гравитацией — пиков. Эти пики и впадины, получившие общее название гравитационных аномалий, выделяют области с выраженной силой и слабостью гравитационного поля Земли.

Происхождение геоидного минимума в Индийском океане

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, группа ученых провела многочисленные компьютерные моделирования, чтобы выяснить происхождение геоидного минимума в Индийском океане — огромного пространства площадью 8 млн. кв. км, расположенного к югу от Шри-Ланки. Теперь исследователи полагают, что эта "неуловимая особенность" частично является результатом определенных подводных движений, происходивших до появления Индийского океана.

Геологическое чудо

Эта геологическая особенность, называемая также Африканским падением, сыгравшая свою роль в формировании МОГМ, вероятно, возникла из океанических плит океана Тетис — "океана-призрака", который, возможно, существовал до смещения Индии и способствовал образованию Индийского океана.

Хотя исследователи утверждают, что нижние мантийные плиты океана Тетис, вероятно, вносят меньший вклад в формирование ИОГМ по сравнению с плюмами, команда считает их "существенными" в формировании этого геоидального минимума. Таким образом, сочетание плюмов с уникальной региональной структурой мантии представляет собой идеальный рецепт для формирования отрицательной аномалии геоида.

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Визуализация гравитации