Метеоролог Паршина объяснила, куда переместится циклон, принёсший непогоду в Сочи

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Циклон, ставший причиной стихийного бедствия в Сочи, перемещается в сторону севера. Теперь его следует ждать в Сибири и на Урале, рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Фото: pixabay.com

"Циклон уходит (из Сочи) на север и образуется новый. Больше ударит он по Уралу", — рассказала Паршина в разговоре с URA. RU.

Эксперт объяснила, что царящая на Урале жара, достигающая 44 градусов, сменится сильными ливнями с грозами, ветром и градом. По словам Паршиной, таким образом на Урале рождается новый циклон, который снизит температуру в Центральной России, а позже и в Западной и Южной Сибири.

Метеоролог предупредила, что непогода в этих местах может способствовать выходу рек из берегов. Особенно, по её словам, это касается Приморского края.

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