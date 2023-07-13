Циклон, ставший причиной стихийного бедствия в Сочи, перемещается в сторону севера. Теперь его следует ждать в Сибири и на Урале, рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Циклон уходит (из Сочи) на север и образуется новый. Больше ударит он по Уралу", — рассказала Паршина в разговоре с URA. RU.
Эксперт объяснила, что царящая на Урале жара, достигающая 44 градусов, сменится сильными ливнями с грозами, ветром и градом. По словам Паршиной, таким образом на Урале рождается новый циклон, который снизит температуру в Центральной России, а позже и в Западной и Южной Сибири.
Метеоролог предупредила, что непогода в этих местах может способствовать выходу рек из берегов. Особенно, по её словам, это касается Приморского края.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.