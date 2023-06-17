Туристы назвали любимые курорты Крыма и Кубани в соцопросе

4:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Более трети туристов, отправляющихся в отпуск на курорты Юга России, выбирают отдых в Крыму, несмотря на отсутствие авиаперелетов на полуостров.

Фото: Личный архив Александра Шторма

При этом около половины желающих отдохнуть летом-2023 выбирают курорты Краснодарского края, несмотря на цены "как в ОАЭ и на Бали" — таковы данные социологических опросов, проведенных медиагруппой Pravda в туристических и логистических каналах и чатах российского Телеграм.

В частности, 44% опрошенных, выбравших отдых в Сочи, Анапе, Геленджике, Лазаревском и Адлере, Дагомысе, Витязево, Дивноморском, Туапсе и Джугбе пояснили причины своего выбора.

Туристы, собирающиеся, уже едущие и отдыхающие на Кубани, делают это "потому, что привыкли", "с советских времен здесь отдыхаем" и отвечают "а куда еще ехать на море?".

При этом СМИ отмечают, что отдых на курортах Краснодарского края часто оказывается дороже, чем аналогичный отпуск в ОАЭ, Турции и Египте.

Впрочем, местные жители даже не скрывают, что за сезон-2023 заработают "как за два, на машину, ремонт жилья на сдачу и на зиму останется".

"Ты весь год пашешь, чтобы заработать на пару недель тут, а я с тобой пару недель поработаю здесь (на курорте) и заработаю на весь год!" — откровенно сообщала журналистам хозяйка недвижимости у моря.

Примерно 32% отдыхающих выбрали Крым, несмотря на то, что на полуостров нельзя попасть (с момента начала СВО) самолетом. Люди едут на машинах, поездах и автобусах.

Мотивы выбора отдыха в Крыму различны — это и "красиво", "влюбились в Крым", "хочешь на море, хочешь на экскурсии, хочешь лечиться, хочешь — можно тусоваться", а также интерес к еще не "разведанным" местам для отдыха.

Полтора месяца туристического сезона дали четкий ответ на вопрос "опасно ли отдыхать в Крыму" — и этот ответ "нет, не опасно".

Что же касается мнения, что Крым якобы "опасен" и туда "может прилететь" — туристы сообщают, что Крым "никто никогда не отдаст", а также напоминают "а в Кремль, в Москву не прилетало, в Курск, Брянск, Подмосковье, Смоленск, Белгород и другие города?"

Какие города (направления) Крыма туристы выбирают для отпуска-2023 или обязательного посещения во время отдыха на полуострове?

Опрос, проведенный в туристических телеграм-каналах и чатах, а также чатах "Крымский мост", "Разговоры у Крымского моста", "Ситуация у Крымского моста", "Крым — чат для туристов", "Мост, паром", и др. показал следующие результаты;

32% выбирают "жемчужины королевы Крыма" — города Большой Ялты (Алупку, Гурзуф, Форос, Симеиз, Мисхор, Партенит) и саму Ялту;

20% выбирают Севастополь, Балаклаву и Качу;

20% выбирают "города-звезды ЮБК" — Судак, Новый Свет и шальной Коктебель;

18% выбрали Евпаторию;

17% туристов интересуют города и поселки Западного Крыма — Саки, Николаевка, Оленевское, Черноморское, Тарханкут;

16% решили остановиться в Феодосии;

13% интересен регион Большой Алушты — сама Алушта, Приветное, Рыбачье, Солнечногорское, Утес;

9% выбирают для отдыха и посещения древний Бахчисарай;

8% остановятся в Керчи или посетят её;

У еще 6% есть "свои варианты мест".

Напомним, что Pravda. Ru уже публиковала "Откровения крымского таксиста", рассказавшего о том, почему нельзя доверять сайтам с заказом такси по Крыму и как в Крыму найти дешевое, но качественное такси без обмана.

На 17 июня 2023 году температура воздуха (средняя) в Крыму — от +25 до +29 градусов, температура моря +22/+23 градуса. Аналогичная температура моря в Сочи, Адлере и Геленджике, воздух же прогрелся до +22/+25 градусов.

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