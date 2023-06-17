Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Турпром": туристам из РФ назвали две страны, где отдых дешевле Турции
"Турпром": туристы из РФ чаще всего ищут туры в Турцию, но выбирают другие страны
Армия России уничтожит поставленные Киеву F-16 за одну ночь
Белый шиповник: правила ухода
Астролог из Новосибирска предсказала исход СВО
Захарова объяснила, за счёт чего Украина блокирует "мирные планы" разных стран по завершению конфликта
"Турпром": российский турист пожил в Польше и был поражён одной черте поляков
Украинский пленный пожаловался на обучение новобранцев с пулемётом "Максим" образца 1910 года
Экс-полковник спецслужбы: прагматичная киевская СБУ переобуется очень быстро

Туристы назвали любимые курорты Крыма и Кубани в соцопросе

4:26
Туризм

Более трети туристов, отправляющихся в отпуск на курорты Юга России, выбирают отдых в Крыму, несмотря на отсутствие авиаперелетов на полуостров.

Туристы назвали любимые курорты Крыма и Кубани в соцопросе
Фото: Личный архив Александра Шторма

При этом около половины желающих отдохнуть летом-2023 выбирают курорты Краснодарского края, несмотря на цены "как в ОАЭ и на Бали" — таковы данные социологических опросов, проведенных медиагруппой Pravda в туристических и логистических каналах и чатах российского Телеграм.

В частности, 44% опрошенных, выбравших отдых в Сочи, Анапе, Геленджике, Лазаревском и Адлере, Дагомысе, Витязево, Дивноморском, Туапсе и Джугбе пояснили причины своего выбора.

Туристы, собирающиеся, уже едущие и отдыхающие на Кубани, делают это "потому, что привыкли", "с советских времен здесь отдыхаем" и отвечают "а куда еще ехать на море?".

При этом СМИ отмечают, что отдых на курортах Краснодарского края часто оказывается дороже, чем аналогичный отпуск в ОАЭ, Турции и Египте.

Впрочем, местные жители даже не скрывают, что за сезон-2023 заработают "как за два, на машину, ремонт жилья на сдачу и на зиму останется".

"Ты весь год пашешь, чтобы заработать на пару недель тут, а я с тобой пару недель поработаю здесь (на курорте) и заработаю на весь год!" — откровенно сообщала журналистам хозяйка недвижимости у моря.

Примерно 32% отдыхающих выбрали Крым, несмотря на то, что на полуостров нельзя попасть (с момента начала СВО) самолетом. Люди едут на машинах, поездах и автобусах.

Мотивы выбора отдыха в Крыму различны — это и "красиво", "влюбились в Крым", "хочешь на море, хочешь на экскурсии, хочешь лечиться, хочешь — можно тусоваться", а также интерес к еще не "разведанным" местам для отдыха.

Полтора месяца туристического сезона дали четкий ответ на вопрос "опасно ли отдыхать в Крыму" — и этот ответ "нет, не опасно".

Что же касается мнения, что Крым якобы "опасен" и туда "может прилететь" — туристы сообщают, что Крым "никто никогда не отдаст", а также напоминают "а в Кремль, в Москву не прилетало, в Курск, Брянск, Подмосковье, Смоленск, Белгород и другие города?"

Какие города (направления) Крыма туристы выбирают для отпуска-2023 или обязательного посещения во время отдыха на полуострове?

Опрос, проведенный в туристических телеграм-каналах и чатах, а также чатах "Крымский мост", "Разговоры у Крымского моста", "Ситуация у Крымского моста", "Крым — чат для туристов", "Мост, паром", и др. показал следующие результаты;

  • 32% выбирают "жемчужины королевы Крыма" — города Большой Ялты (Алупку, Гурзуф, Форос, Симеиз, Мисхор, Партенит) и саму Ялту;
  • 20% выбирают Севастополь, Балаклаву и Качу;
  • 20% выбирают "города-звезды ЮБК" — Судак, Новый Свет и шальной Коктебель;
  • 18% выбрали Евпаторию;
  • 17% туристов интересуют города и поселки Западного Крыма — Саки, Николаевка, Оленевское, Черноморское, Тарханкут;
  • 16% решили остановиться в Феодосии;
  • 13% интересен регион Большой Алушты — сама Алушта, Приветное, Рыбачье, Солнечногорское, Утес;
  • 9% выбирают для отдыха и посещения древний Бахчисарай;
  • 8% остановятся в Керчи или посетят её;
  • У еще 6% есть "свои варианты мест".

Напомним, что Pravda. Ru уже публиковала "Откровения крымского таксиста", рассказавшего о том, почему нельзя доверять сайтам с заказом такси по Крыму и как в Крыму найти дешевое, но качественное такси без обмана.

На 17 июня 2023 году температура воздуха (средняя) в Крыму — от +25 до +29 градусов, температура моря +22/+23 градуса. Аналогичная температура моря в Сочи, Адлере и Геленджике, воздух же прогрелся до +22/+25 градусов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Лютый биток!": туристы сняли толпы отдыхающих на пляже
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Макаревича* ужаснул концерт с участием Пугачёвой в Израиле

На концерте в Израиле Андрей Макаревич* испытал неприятные ощущения.

Андрей Макаревич* разочарован концертом с участием Аллы Пугачёвой в Израиле
News24: Польша не позволила покинуть самолёт делегации президента ЮАР, следовавшей в Киев
Власти Польши подвергли унизительной блокировке в самолёте делегацию президента ЮАР
В Москве задержали актрису Бабушкину, обнаружив у нее пакетик с подозрительным порошком
Стало известно о новых реалиях отдыха all inclusive в Турции
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
"Скучаем по русским": Европа не может найти альтернативу туристам из России
Алина Загитова опозорилась на ПМЭФ-2023
Будут на коленях просить: будущее России и СВО предсказала байкальская отшельница
Будут на коленях просить: будущее России и СВО предсказала байкальская отшельница
Последние материалы
Польза под ногами: как мох спасает мир
Армия России уничтожит поставленные Киеву F-16 за одну ночь
Туристы назвали любимые курорты Крыма и Кубани в соцопросе
Белый шиповник: правила ухода
Астролог из Новосибирска предсказала исход СВО
Захарова объяснила, за счёт чего Украина блокирует "мирные планы" разных стран по завершению конфликта
"Турпром": российский турист пожил в Польше и был поражён одной черте поляков
Почему даже в новом автомобиле может перегреться мотор
Украинский пленный пожаловался на обучение новобранцев с пулемётом "Максим" образца 1910 года
Экс-полковник спецслужбы: прагматичная киевская СБУ переобуется очень быстро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников